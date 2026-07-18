Ρόδος: Συνελήφθη 31χρονος που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου στην Ρόδο, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περίπου στις 5 το πρωί οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στάσης στον 31χρονο, ο οποίος οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο. Εκείνος, όμως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες αστυνομικές ενέργειες για την ακινητοποίησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον σταματήσουν και να τον υποβάλουν σε έλεγχο, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.