ΣΥΡΙΖΑ: Εξελέγη πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – «Δεν περισσεύει κανείς αλλά πρέπει να πάμε συλλογικά»

Νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη το πρωί του Σαββάτου 18/7 η Ρένα Δούρου μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, από τους 8 βουλευτές που ψήφισαν, οι επτά στήριξαν την Ρένα Δούρου, ενώ υπήρχε και ένα λευκό από τον Παύλο Πολάκη. Να θυμίσουμε, πως η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια καθώς την Παρασκευή 17/7 αποσύρθηκε από τη μάχη της προεδρίας ο Πολάκης.

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Η Ρένα Δούρου, μιλώντας μετά το τέλος της διαδικασίας τόνισε πως στόχος είναι η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και «δεν περισσεύει κανείς αλλά πρέπει να πάμε συλλογικά».

«Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριές του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη». Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ’ ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά.

Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε.

Μετά την ψηφοφορία, ακολουθεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής που έχει μεγαλύτερη αξία για την Κουμουνδούρου. Εκεί θα αποφασιστούν οι ρόλοι στα όργανα.

«Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης.

Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή.

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Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική» ανέφερε ο Νίκος Παππάς.