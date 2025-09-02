Άρης Μουγκοπέτρος: Η νέα του ανάρτηση στο Instagram – «Αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε»

Με μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος υποδέχτηκε το φθινόπωρο, αποτυπώνοντας τα συναισθήματα που του έχει αφήσει το καλοκαίρι που φεύγει.

Ο γνωστός κλαρινίστας, αυτή τη φορά έδειξε μια πιο εσωτερική πλευρά του εαυτού του, τονίζοντας ότι το 2025 δεν του χάρισε πολλά χαμόγελα. Η ανάρτηση αυτή, που φέρει έναν γλυκόπικρο τόνο, βρήκε άμεση ανταπόκριση από τους φίλους και τους θαυμαστές του, οι οποίοι του έστειλαν μηνύματα αγάπης και στήριξης.

Τι γράφει ο Άρης Μουγκοπέτρος στο Instagram

«Φθινόπωρο… Λένε ότι αυτή η εποχή είναι το τελευταίο πιο χαριτωμένο χαμόγελο του χρόνου… Εμένα αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε αλλά μου έφερε την πραγματικότητα που υπήρχε και δεν έβλεπα…

Το φθινόπωρο μας δείχνει πώς η πτώση δεν υποδηλώνει τέλος αλλά την αλλαγή και το ξεκίνημα μίας νέας αρχής… Καλό μήνα σε όλους και καλό φθινόπωρο».

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου: