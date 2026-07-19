Καύσωνας: Το λάθος με το κλιματιστικό που «φουσκώνει» τον λογαριασμό ρεύματος

Με τον καύσωνα να κάνει την πρώτη φετινή του εμφάνιση, το κλιματιστικό γίνεται σχεδόν απαραίτητο για χιλιάδες νοικοκυριά. Ωστόσο, πολλοί κάνουν ένα συνηθισμένο λάθος, πιστεύοντας ότι όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία που επιλέγουν, τόσο πιο γρήγορα θα δροσίσει ο χώρος. Στην πραγματικότητα, η επιλογή των 18 ή 19 βαθμών δεν κάνει το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο γρήγορα, αλλά το αναγκάζει να δουλεύει περισσότερο, αυξάνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ειδικούς στην ενεργειακή απόδοση, η ιδανική ρύθμιση για τους περισσότερους εσωτερικούς χώρους είναι μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου, ανάλογα με τις συνθήκες και την υγρασία. Σε αυτό το εύρος επιτυγχάνεται καλή αίσθηση δροσιάς, ενώ παράλληλα περιορίζεται σημαντικά η κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, η απότομη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή να επιβαρύνει ορισμένες ευπαθείς ομάδες.

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Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, οι ειδικοί συνιστούν να διατηρούνται κλειστά παντζούρια ή κουρτίνες τις ώρες που «χτυπά» ο ήλιος, ώστε να μειώνεται η θερμότητα που εισέρχεται στο σπίτι. Παράλληλα, ένας ανεμιστήρας μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, επιτρέποντας στο κλιματιστικό να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Εξίσου σημαντικός είναι και ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων, καθώς ένα βρώμικο φίλτρο δυσκολεύει τη λειτουργία της συσκευής και αυξάνει την κατανάλωση.

Όταν οι θερμοκρασίες παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες, η σωστή χρήση του κλιματιστικού δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση του λογαριασμού του ρεύματος, αλλά και στη διατήρηση ενός πιο άνετου και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος για όλη την οικογένεια.