Ζώδια σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου: Τι ευνοείται και τι καλό είναι να αποφύγει κάθε ζώδιο
Δείτε τι ευνοείται σήμερα για κάθε ζώδιο και ποια λάθη αξίζει να αποφύγετε
Η Κυριακή προσφέρεται για ξεκούραση, επαναφόρτιση και ουσιαστικές συζητήσεις, αρκεί να μην αφήσουμε την ένταση ή την παρορμητικότητα να χαλάσουν το κλίμα. Δείτε τι ευνοείται σήμερα για κάθε ζώδιο και ποια λάθη αξίζει να αποφύγετε.
Κριός
Ευνοείται: Να οργανώσεις τα σχέδια της νέας εβδομάδας και να περάσεις χρόνο με ανθρώπους που σε γεμίζουν.
Απόφυγε: Βιαστικές αποφάσεις και εντάσεις για ασήμαντες αφορμές.
Ταύρος
Ευνοείται: Η χαλάρωση, το καλό φαγητό και οι μικρές απολαύσεις της ημέρας.
Απόφυγε: Τα περιττά έξοδα και την ξεροκεφαλιά.
Δίδυμοι
Ευνοείται: Η επικοινωνία και οι συναντήσεις με φίλους ή συγγενείς.
Απόφυγε: Να λες περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται ή να βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα.
Καρκίνος
Ευνοείται: Η φροντίδα του σπιτιού και η συναισθηματική ισορροπία.
Απόφυγε: Να κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν.
Λέων
Ευνοείται: Οι κοινωνικές επαφές και οι δημιουργικές ιδέες.
Απόφυγε: Την υπερβολική ανάγκη να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο.
Παρθένος
Ευνοείται: Η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και η ξεκούραση.
Απόφυγε: Την υπερανάλυση καταστάσεων που δεν αλλάζουν.
Ζυγός
Ευνοείται: Οι βόλτες, οι νέες γνωριμίες και η καλή παρέα.
Απόφυγε: Να προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες.
Σκορπιός
Ευνοείται: Να ακούσεις το ένστικτό σου πριν πάρεις μια απόφαση.
Απόφυγε: Τη ζήλια και τις άσκοπες υποψίες.
Τοξότης
Ευνοείται: Μια μικρή εκδρομή ή μια δραστηριότητα εκτός σπιτιού.
Απόφυγε: Τις υπερβολές και τις παρορμητικές αγορές.
Αιγόκερως
Ευνοείται: Η ξεκούραση και η επαφή με την οικογένεια.
Απόφυγε: Να μεταφέρεις το άγχος της δουλειάς στην προσωπική σου ζωή.
Υδροχόος
Ευνοείται: Οι πρωτότυπες ιδέες και οι ευχάριστες συζητήσεις.
Απόφυγε: Την απότομη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να σε βοηθήσουν.
Ιχθύες
Ευνοείται: Η δημιουργικότητα και η εσωτερική ηρεμία.
Απόφυγε: Να επηρεάζεσαι από την αρνητική διάθεση των άλλων ή να αναβάλλεις σημαντικές αποφάσεις.
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