Ζώδια σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου: Τι ευνοείται και τι καλό είναι να αποφύγει κάθε ζώδιο

Η Κυριακή προσφέρεται για ξεκούραση, επαναφόρτιση και ουσιαστικές συζητήσεις, αρκεί να μην αφήσουμε την ένταση ή την παρορμητικότητα να χαλάσουν το κλίμα. Δείτε τι ευνοείται σήμερα για κάθε ζώδιο και ποια λάθη αξίζει να αποφύγετε.

Κριός

Ευνοείται: Να οργανώσεις τα σχέδια της νέας εβδομάδας και να περάσεις χρόνο με ανθρώπους που σε γεμίζουν.

Απόφυγε: Βιαστικές αποφάσεις και εντάσεις για ασήμαντες αφορμές.

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Ταύρος

Ευνοείται: Η χαλάρωση, το καλό φαγητό και οι μικρές απολαύσεις της ημέρας.

Απόφυγε: Τα περιττά έξοδα και την ξεροκεφαλιά.

Δίδυμοι

Ευνοείται: Η επικοινωνία και οι συναντήσεις με φίλους ή συγγενείς.

Απόφυγε: Να λες περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται ή να βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα.

Καρκίνος

Ευνοείται: Η φροντίδα του σπιτιού και η συναισθηματική ισορροπία.

Απόφυγε: Να κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν.

Λέων

Ευνοείται: Οι κοινωνικές επαφές και οι δημιουργικές ιδέες.

Απόφυγε: Την υπερβολική ανάγκη να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο.

Παρθένος

Ευνοείται: Η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και η ξεκούραση.

Απόφυγε: Την υπερανάλυση καταστάσεων που δεν αλλάζουν.

Ζυγός

Ευνοείται: Οι βόλτες, οι νέες γνωριμίες και η καλή παρέα.

Απόφυγε: Να προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες.

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Σκορπιός

Ευνοείται: Να ακούσεις το ένστικτό σου πριν πάρεις μια απόφαση.

Απόφυγε: Τη ζήλια και τις άσκοπες υποψίες.

Τοξότης

Ευνοείται: Μια μικρή εκδρομή ή μια δραστηριότητα εκτός σπιτιού.

Απόφυγε: Τις υπερβολές και τις παρορμητικές αγορές.

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Αιγόκερως

Ευνοείται: Η ξεκούραση και η επαφή με την οικογένεια.

Απόφυγε: Να μεταφέρεις το άγχος της δουλειάς στην προσωπική σου ζωή.

Υδροχόος

Ευνοείται: Οι πρωτότυπες ιδέες και οι ευχάριστες συζητήσεις.

Απόφυγε: Την απότομη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να σε βοηθήσουν.

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Ιχθύες

Ευνοείται: Η δημιουργικότητα και η εσωτερική ηρεμία.

Απόφυγε: Να επηρεάζεσαι από την αρνητική διάθεση των άλλων ή να αναβάλλεις σημαντικές αποφάσεις.