Εορτολόγιο σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν

Ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή; Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, τιμάται η μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, καθώς και του Οσίου Δίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Χρόνια πολλά σε όσους και όσες φέρουν τα ονόματα:

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Μακρίνα

Γαρυφαλλιά

Γαριφαλιά

Δίας

Διός

Ποια ήταν η Οσία Μακρίνα

Η Οσία Μακρίνα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές του πρώιμου χριστιανισμού. Ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης και αφιέρωσε τη ζωή της στην πίστη, την άσκηση και τη φιλανθρωπία. Με το παράδειγμά της επηρέασε καθοριστικά τα αδέλφια της, τα οποία συγκαταλέγονται στους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας.

Αν κάποιος από τους αγαπημένους σας γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε «Χρόνια πολλά», με υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική επιτυχία.