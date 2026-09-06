Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για τη σκηνή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου – Τι θα αλλάξει

Αντιδράσεις προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη η αρχική διαμόρφωση της σκηνής για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία.

Η εξέδρα έχει αρχίσει να στήνεται κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ωστόσο η εικόνα που δημιουργήθηκε προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις, καθώς η κατασκευή φαινόταν να περιορίζει την ορατότητα προς το εμβληματικό μνημείο της πόλης.

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Μετά τις αντιδράσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, προκειμένου το άγαλμα να παραμείνει ελεύθερο, ευδιάκριτο και να αναδεικνύεται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Προετοιμασίες για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 6 Σεπτρμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Η δωρεάν συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 30 χρόνων καριέρας του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Οι προετοιμασίες στη Νέα Παραλία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα συνεργεία να εργάζονται για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση της σκηνής.

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της κατασκευής, αλλά και την εγγύτητά της με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που αποτέλεσε την αιτία για την παρέμβαση του δήμου. Προετοιμασίες για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 6 Σεπτρμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

«Ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο»

Ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, διευκρίνισε με ανάρτησή του ότι ζητήθηκε η άμεση επανεξέταση της τεχνικής διαμόρφωσης.

Όπως ανέφερε, μόλις έγινε αντιληπτή η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τοποθέτηση της σκηνής γύρω από το μνημείο, ζητήθηκε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

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«Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με νέα διαμόρφωση

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά με νέα διαμόρφωση της σκηνής.

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Ο ίδιος επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη επιθυμεί να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις που προσφέρουν ψυχαγωγία στους πολίτες και συμβάλλουν στη διεθνή προβολή της.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να αναδεικνύουν τα ιστορικά σύμβολα και τα τοπόσημα της πόλης.

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«Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της», ανέφερε.

Πηγή πληροφοριών: ΕΡΤnews