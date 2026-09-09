Βούλα Πατουλίδου για Αντώνη Ρέμο: «Ξαφνικά αναδεικνύεται κάτι και μας ενοχλεί»

Η Βούλα Πατουλίδου εξέφρασε ανοιχτά τη δική της άποψη για τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες οι προετοιμασίες για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» το πρωί της Τετάρτης (9/9), η Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων καριέρας του τραγουδιστή.

Μάλιστα η Βούλα Πατουλίδου υποστήριξε ότι ο Αντώνης Ρέμος δεν έχει πρόθεση να προκαλέσει με τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά επιδιώκει να τιμήσει τη Θεσσαλονίκη και να αναδείξει την πόλη μέσα από τη συναυλία του. “Μακάρι να μην υπήρχαν διαφωνίες…Εγώ αγαπώ τον Αντώνη Ρέμο, γιατί γυρίζει πάλι στον τόπο που γεννήθηκε για να τον τιμήσει. Προφανώς ο Μέγας Αλέξανδρος δε μπορεί να είναι σκηνικό. Είναι ένα σύμβολο”.

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“Αλλά, μήπως τελικά κοιτώντας το δέντρο χάνουμε το δάσος; Μήπως να θυμηθούμε ποιός είναι ο Αντώνης Ρέμος; Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης που ό,τι κι αν έχει κάνει, το έχει κάνει με πολύ μεγάλο σεβασμό και τιμή στον κόσμο που τον ακολουθεί και τον αγαπά, στον κόσμο που έχει χαρεί και έχει λυπηθεί μαζί του… Ο Αντώνης είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και αυτό που εμένα με αφορά είναι ότι μετά το τέλος της συναυλίας, θα υπάρχουν εικόνες που θα δείχνουν μια Θεσσαλονίκη, μια Μακεδονία, μια Ελλάδα, η οποία τιμάται εκείνη την ημέρα…”, πρόσθεσε στη συνέχεια η Βούλα Πατουλίδου.

“Ο Αντώνης Ρέμος χρησιμοποιεί όλη του τη φήμη, όλη την αγάπη που του έχει ο κόσμος για να βγάλει προς τα έξω, να δωρίσει γενναιόδωρα, την εξωστρέφεια μιας Θεσσαλονίκης από το καλύτερό της σημείο. Γιατί να πάει στην Αριστοτέλους;…Ξαφνικά αναδεικνύεται κάτι και μας ενοχλεί…”, είπε κλείνοντας η Βούλα Πατουλίδου.