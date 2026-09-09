Αντώνης Ρέμος: Αφιερώνει τη συναυλία του στον Μαζωνάκη – Το βίντεο και τα τραγούδια του

Στον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να αφιερώσει ο Αντώνης Ρέμος τη συναυλία που θα πραγματοποιήσει το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

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Το αφιέρωμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας πρόκειται να προβληθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο βίντεο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να ερμηνεύσει ορισμένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη μουσική διαδρομή του.

Με αυτόν τον τρόπο, ο τραγουδιστής θα αποχαιρετήσει δημόσια τον συνάδελφό του και θα τιμήσει την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Χρήστος Δάντης τον αποχαιρέτησε γράφοντας ότι «έχει παγώσει», ενώ ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στο DEBATER για τον επί χρόνια φίλο του.