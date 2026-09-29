Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Αγκαλιασμένοι σε βόλτα στη Μύκονο – Βίντεο

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου συνεχίζουν να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, ακόμη και τώρα που η καλοκαιρινή σεζόν έχει ολοκληρωθεί και το νησί έχει επιστρέψει στους πιο ήρεμους ρυθμούς του. Το ερωτευμένο ζευγάρι βόλτα στα Ματογιάννια, με την κάμερα του Mykonos Live TV να καταγράφει την κοινή τους έξοδο.

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Η σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Αθήνα. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε σχέση, την οποία αρχικά προτίμησαν να κρατήσουν μακριά από τη δημοσιότητα. Λίγους μήνες αργότερα τον Νοέμβριο του 2024, έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.