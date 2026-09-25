«Verity»- Η λαμπερή εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον και του Τζος Χάρτνετ στην λονδρέζικη πρεμιέρα της ταινίας

Η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) και ο Τζος Χάρτνετ (Josh Hartnett) έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Verity» στο Λονδίνο, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Curzon Mayfair, με τους δύο πρωταγωνιστές να τραβούν τα βλέμματα.

Η Ντακότα Τζόνσον κέρδισε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια λευκή δαντελένια δημιουργία του οίκου Colleen Allen, την οποία συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και ελάχιστα κοσμήματα ενώ ο συμπρωταγωνιστής της εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, επιλέγοντας ένα μαύρο κοστούμι Jacquemus.

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Την ίδια ώρα, η έγκυος συμπρωταγωνίστριά τους, Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), εθεάθη στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ πραγματοποίησε μια κομψή all-black εμφάνιση καθώς έβγαινε από το ξενοδοχείο της για να μεταβεί σε μια προγραμματισμένη συνέντευξη.

Το ψυχολογικό θρίλερ «Verity» βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover) που κυκλοφόρησε το 2018. Ακολουθεί τη Lowen Ashleigh (Τζόνσον), μια ανερχόμενη συγγραφέα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η τύχη της φαίνεται να αλλάζει όταν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά βιβλίων της επιτυχημένης συγγραφέως Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), η οποία δεν μπορεί να γράψει μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα. Ωστόσο, όταν η Lowen μετακομίζει στο απομονωμένο κτήμα της οικογένειας Crawford για να εργαστεί, ανακαλύπτει ένα κρυφό, ημιτελές χειρόγραφο που φαίνεται να κρύβει πολλά σκοτεινά μυστικά για το παρελθόν της Verity.

Ο Μάικλ Σόουγουολτερ (Michael Showalter) ο οποίος συνεργάστηκε με τη Χάθαγουεϊ και στη ρομαντική κομεντί «The Idea of You» ανέλαβε την σκηνοθεσία σε σενάριο του Νικ Αντόσκα (Nick Antosca).

Στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρίσκονται οι Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα (Ismael Cruz Córdova), Μάικλ Άμποτ Τζούνιορ (Michael Abbott Jr.), Άσελ Σουάνγκο (Asel Swango) και Μπρέιντι Γουάγκνερ (Brady Wagner).

Το «Verity» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.