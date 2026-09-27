Βάσια Παναγοπούλου: “Έχω μετρήσει αποτυχίες σε προσωπικό επίπεδο και προφανώς έχω φάει τα μούτρα μου”

Η Βάσια Παναγοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Μια Ελλάδα Παρέα” και στην Αλεξάνδρα Τσόλκα. Η ηθοποιός με αφορμή τον ρόλο της στην σειρά «Μπλε Ώρες» αναφέρθηκε στην αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, ενώ παράλληλα μίλησε για τα κιλά που είχε πάρει τα τελευταία χρόνια.

“Έγινα ξανθιά λόγω της νέας σειράς που παίζω, τις “Μπλε ώρες”. Αν δεν ερχόταν ένας ρόλος, δε θα μου πέρναγε ποτέ από το μυαλό να γίνω ξανθιά. Αυτό έχει γίνει από τον Απρίλιο, κι ακόμα περνάω από τον καθρέφτη και λέω “ποιά είναι αυτή;”, δε το έχω συνηθίσει. Τα κιλά τα έχασα όχι για λόγους φιλαρέσκειας. Μου πήρε πάνω από έναν χρόνο να αδυνατίσω. Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, και δεν έγινε μαγικά. Σαφώς μεγαλώνοντας περνάμε από διάφορες ορμονικές φάσεις, σταμάτησα και το κάπνισμα, και όλο αυτό συνέπεσε και με την εμμηνόπαυση. Μιλάω γι’ αυτό, είναι ανθρώπινο. Προφανώς γίνονται κάποιες αλλαγές στον κύκλο ζωής μιας γυναίκας”, είπε αρχικά η Βάσια Παναγοπούλου.

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“Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού. Οτιδήποτε υπήρξε ταμπού στη ζωή των γυναικών, οδήγησε μόνο σε αρνητικά πράγματα. Όπως το να μη μιλάμε όταν δεχόμαστε πίεση ή βία. Θέλω η σχέση με τους γιους μου να είναι ελεύθερη…Να νιώθουν ότι μπορούν να ανοίγουν τα φτερά τους χωρίς να έχουν να κουβαλήσουν ένα βάρος…Το παιδί πρέπει να μπορεί να είναι ανεξάρτητο”, ανέφερε σε άλλο σημείο η Βάσια Παναγοπούλου.