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Νεσχάν Μουλαζίμ: Ο λόγος που βάφτισε την κόρη της στη θάλασσα – “Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός”

"Έψαξα ότι ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό"

Νεσχάν Μουλαζίμ: Ο λόγος που βάφτισε την κόρη της στη θάλασσα – “Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός”
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε στο «Happy Day» για τη βάφτιση της κόρης της και αποκάλυψε λεπτομέρειες από την ιδιαίτερη ημέρα. Όπως εξήγησε, ήθελε η τελετή να ξεφύγει από τα συνηθισμένα, γι’ αυτό και επέλεξε να πραγματοποιηθεί μέσα στη θάλασσα, με το λευκό να είναι το χρώμα που κυριάρχησε στο dress code των καλεσμένων.

“Από την αρχή το ήθελα. Το είχα δει κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια και έλεγα… αν ποτέ αποκτήσω παιδί θα θέλω πολύ να το κάνω. Μετά λίγο διάβασα, έψαξα ότι ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά οι Χριστιανοί βαφτιζόντουσαν στο ποτάμι και στη θάλασσα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα”, είπε αρχικά η Νεσχάν Μουλαζίμ.

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“Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός. Το κοριτσάκι μας, μέχρι που την γδύσαμε να μπει στη θάλασσα κοιμότανε. Εκείνη την στιγμή που ξύπνησε έκλαψε για λίγο. Είχα ζητήσει από όλους τους καλεσμένους να φορούν λευκά για να έχει μια πολύ όμορφη ισορροπία. Δεχτήκανε όλοι και ήρθανε με λευκά και μπεζ”, πρόσθεσε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

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