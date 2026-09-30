Εθνική Ελλάδας: Επιστρέφει στη Λισαβόνα ο Βαγιαννίδης μετά την αποδέσμευσή του από τη γαλανόλευκη

Στη Λισαβόνα επιστρέφει ο Γιώργος Βαγιαννίδης, καθώς ο διεθνής δεξιός μπακ «αποδεσμεύτηκε» απ’ την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας λόγω των μυϊκών ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν και δεν θα αγωνιστεί στις επόμενες αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στη League A του Nations League, κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα.

Ο Βαγιαννίδης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην αναμέτρηση με τη Γερμανία και, μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του από το ιατρικό τιμ, κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να ενισχύσει την Εθνική στα δύο επόμενα ματς κι έτσι αποφασίστηκε η επιστροφή του στην Πορτογαλία.

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Σύμφωνα με την «A Bola», ο 25χρονος αμυντικός αναχώρησε με προορισμό τη Λισαβόνα και το «Αλβαλάδε», όπου αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ. Οι άνθρωποι του πορτογαλικού συλλόγου θα αξιολογήσουν την κατάσταση του Βαγιαννίδη και, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα αποφασιστεί το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως στη θέση του Βαγιαννίδη έχει ήδη κληθεί ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού, ενώ ως έτερη επιλογή στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Μανώλης Σάλιακας του Ολυμπιακού.