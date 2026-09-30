Μέλη του ελληνικού πυροσβεστικού σώματος φιλοξένησε και τίμησε η Πρέσβης του Ισραήλ

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanai), υποδέχθηκε και τίμησε μέλη του ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος, με αφορμή την εβραϊκή γιορτή της Σουκκά.

«Χθες, είχα την τιμή να υποδεχθώ τους Έλληνες πυροσβέστες στο σπίτι μου και να τους φιλοξενήσω για δείπνο στη Σουκκά μου, σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη σε εκείνους και στην προσφορά τους», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook.

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Όπως επισημαίνει μοιράστηκε μαζί τους το νόημα της Σουκκά στην εβραϊκή παράδοση, που «θυμίζει την προστασία που έλαβε ο λαός μας κατά την πορεία του στην έρημο, αλλά μας διδάσκει επίσης την ταπεινότητα και τη σημασία του να ανοίγουμε τις πόρτες μας και να υποδεχόμαστε επισκέπτες».

«Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πιο ουσιαστικό χώρο για να φιλοξενήσω ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προστασία των άλλων. Τους είπα ότι το να είσαι πυροσβέστης είναι ένα ξεχωριστό λειτούργημα: όταν όλοι οι άλλοι τρέχουν μακριά από τη φωτιά, εσείς τρέχετε προς αυτήν. Είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε τη ζωή σας για να σώσετε ανθρώπους, που μπορεί να μη γνωρίζετε και να μη συναντήσετε ποτέ ξανά».

Η πρέσβης ευχαρίστησε τους πυροσβέστες για το εξαιρετικά δύσκολο έργο που επιτελούν για την Ελλάδα, αλλά και εκ μέρους των Ισραηλινών. «Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των Ισραηλινών, με εκατοντάδες χιλιάδες να την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Δεν έχω λοιπόν καμία αμφιβολία ότι, όλα αυτά τα χρόνια —και ασφαλώς κατά τις σοβαρές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού— οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν σώσει και προστατεύσει και πολλούς Ισραηλινούς. Όταν σώζετε ζωές στην Ελλάδα, πολύ συχνά σώζετε και τις δικές μας ζωές».

Συζήτησαν, επίσης, για τις φορές που η Ελλάδα έσπευσε να βοηθήσει το Ισραήλ σε μεγάλες πυρκαγιές, αλλά και για τις φορές που το Ισραήλ έστειλε δυνάμεις και βοήθεια στην Ελλάδα στις δικές της δύσκολες στιγμές.

«Ακόμη και μπροστά στη φωτιά, οι δύο χώρες μας στέκονται πλάι πλάι — ακόμη μία δυνατή έκφραση της βαθιάς και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Αυτό με αγγίζει βαθιά ως Ισραηλινή. Το να τρέχεις προς τον κίνδυνο για να προστατεύσεις άλλους, ακόμη και διακινδυνεύοντας τη δική σου ζωή, είναι βαθιά ριζωμένο στο ισραηλινό DNA».

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«Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ακούσαμε έναν Έλληνα γιατρό που είχε επιστρέψει από ένα εκτενές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο Ισραήλ και μοιράστηκε την εμπειρία του από την εργασία του στο Ιατρικό Κέντρο Sheba. Ακούσαμε επίσης τον Ταξίαρχο ε.α. Ντέντι Σίμχι, πρώην επικεφαλής της Πυροσβεστικής και Διασωστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ και ανώτερο διοικητή των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων».

«Ο Ντέντι μίλησε για τον γιο του, Γκάι Σίμχι, του οποίου η μνήμη ας είναι ευλογία. Στις 7 Οκτωβρίου, αφού κατάφερε να διαφύγει από το φεστιβάλ Nova, ο Γκάι επέλεξε να προστατεύσει με το ίδιο του το σώμα δεκάδες νέους στο κιμπούτς Ρεΐμ και σκοτώθηκε πολεμώντας τους τρομοκράτες. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου έμαθε ότι το να τρέχεις προς τη φωτιά και να σώζεις άλλους είναι καθήκον. Και στις πιο τρομακτικές στιγμές, αυτό ακριβώς έκανε».

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Στο τέλος της βραδιάς, απένειμε στους πυροσβέστες τιμητικό έπαινο εκ μέρους της Πρεσβείας του Ισραήλ. «Ήταν μια βαθιά συγκινητική βραδιά θάρρους, θυσίας, φιλοξενίας και αμοιβαίας ευθύνης. Και πάνω απ’ όλα, μια βραδιά βαθιάς ευγνωμοσύνης προς εκείνους που τρέχουν προς τη φωτιά, ώστε οι άλλοι να μπορέσουν να βγουν ζωντανοί», πρόσθεσε η πρέσβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ