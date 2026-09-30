Κρήτη: Σε Red Code έως την Κυριακή – Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για την κακοκαιρία

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η Κρήτη από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενόψει των τοπικά ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο νησί από την Πέμπτη.

Για την προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσιών συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), το οποίο συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

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Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Ενεργοποιείται το σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών

Στο Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Προβλέπεται δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών από Περιφέρεια και Δήμους

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους του νησιού, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων.

Κατά τη συνεδρίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η ενημέρωση θα πρέπει να αφορά τόσο την εξέλιξη της κακοκαιρίας όσο και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένονται από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

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Σε ετοιμότητα Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Αντίστοιχη ετοιμότητα έχει προβλεφθεί για τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

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Οι αποφάσεις αφορούν την προληπτική κινητοποίηση και τον συντονισμό των υπηρεσιών πριν από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων. Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code ισχύει ήδη από την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από την αναμενόμενη έναρξη των ισχυρών βροχών και καταιγίδων.