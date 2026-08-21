Αντώνης Κρόμπας: Για τη μάχη του με το αλκοόλ – «Άργησα να τη δώσω, αλλά ο καθένας έχει τους χρόνους του»

Ο Αντώνης Κρόμπας παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Hello και στον Γιάννη Βίτσα. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή του να αλλάξει τις συνήθειές του, μεταξύ των οποίων και το αλκοόλ.

Στην ηλικία των 40, πραγματοποιήσατε restart στη ζωή σας. Κάνατε μια νέα αρχή πετώντας καταστάσεις που εν μέρει ήταν αυτοκαταστροφικές έως εκείνη τη στιγμή, όπως το αλκοόλ. Ήταν μια σημαντική μάχη αυτή που κερδίσατε;

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Φυσικά. Άργησα να τη δώσω αυτή τη μάχη. Ήταν αρκετά προχωρημένη η ηλικία των 40, αλλά ο καθένας, τελικά, έχει τους χρόνους του και, τη στιγμή που θα αισθανθεί έτοιμος, συνειδητοποιημένος και δυνατός, κάνει τη στροφή των όποιων μοιρών στη ζωή του. Εμένα ήταν 180 μοιρών σε εκείνη τη φάση. Άλλοι την παίρνουν πιο ανοιχτά.

Βλέποντας πια με απόσταση τα πράγματα, τι θεωρείτε ότι σας κάλυπτε το αλκοόλ;

Το αλκοόλ ήταν παράπλευρη συνέπεια. Δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η μη συνειδητοποιημένη διαδρομή μου, η μη συνειδητοποιημένη πορεία στη ζωή μου. Τα πράγματα ήταν λίγο σε μια θολούρα, σε ένα φλου αρτιστίκ, τύπου να περνάμε καλά και όσα πάνε και όσα έρθουν.

Σας έλειπε το όραμα;

Μου έλειπε η απόλυτη συνείδηση της στιγμής, του τι κάνω. Ήταν μια παρατεταμένη εφηβεία, για να το πω έτσι.