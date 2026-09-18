Τραγωδία στη Νιγηρία: 49 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ – 182 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 182 νοσηλεύονται στη νοτιοδυτική Νιγηρία, έπειτα από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό καταγράφεται στην πολιτεία Όντο, όπου ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 5 Σεπτεμβρίου οι τοπικές Αρχές είχαν ανακοινώσει 29 θανάτους μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, ωστόσο ο Επίτροπος Υγείας της πολιτείας Όντο, Μπάντζι Αντζάκα, γνωστοποίησε ότι ο απολογισμός ανέρχεται πλέον στους 49 νεκρούς.

Φόβοι για δηλητηρίαση από μεθανόλη

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι θάνατοι ενδέχεται να οφείλονται σε δηλητηρίαση από μεθανόλη, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη εκδοχή να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά.

Τα θύματα είχαν καταναλώσει ένα τοπικό τζιν, γνωστό ως «Monkey Tail».

Πρόκειται για ένα από τα φθηνά, τοπικά παραγόμενα αλκοολούχα ποτά που κυκλοφορούν σε περιοχές της Νιγηρίας, με τις Αρχές να επισημαίνουν τους κινδύνους που δημιουργεί η κατανάλωση ποτών τα οποία δεν υπόκεινται στους απαραίτητους ελέγχους.

Εξετάζουν δύο παραδοσιακές τελετές

Σύμφωνα με τον Μπάντζι Αντζάκα, οι μαζικές δηλητηριάσεις ενδέχεται να συνδέονται με δύο παραδοσιακές τελετές που πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια Οντίγκμπο.

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων τελετών, οι παρευρισκόμενοι συνηθίζουν να καταναλώνουν ένα τοπικό αλκοολούχο ποτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το ποτό που καταναλώθηκε στις δύο εκδηλώσεις συνδέεται με τους θανάτους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Τύφλωση και αναπνευστική δυσχέρεια μεταξύ των συμπτωμάτων

Τα θύματα παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα μετά την κατανάλωση του αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν πονοκέφαλος, πόνοι στο σώμα, αναπνευστική δυσχέρεια, παραισθήσεις και απώλεια όρασης.

Ο Επίτροπος Υγείας της Όντο περιέγραψε τη ραγδαία επιδείνωση που παρατηρήθηκε σε ασθενείς, αναφέροντας ότι η βαρύτητα της κατάστασής τους σχετιζόταν και με την ποσότητα που είχαν καταναλώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υγειονομικές Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν τους 182 ανθρώπους που νοσηλεύονται.

Μία σύλληψη από την αστυνομία

Την ίδια ώρα, η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν την προέλευση του νοθευμένου αλκοόλ και τις συνθήκες υπό τις οποίες διακινήθηκε, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν εάν η μεθανόλη προκάλεσε τις μαζικές δηλητηριάσεις.