Μεγακλής Βιντιάδης για το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη: «Αρπαχτή – Υπήρχε τόσο υλικό για κάτι καλό»

Με μία ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε ο Μεγακλής Βιντιάδης το τηλεοπτικό αφιέρωμα του ΣΚΑΪ στον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης δεν φαίνεται να έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και επέλεξε να εκφράσει δημόσια την άποψή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook.

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«ΔΥΣΤΥΧΩΣ το αφιέρωμα ΜΑΖΩ στον ΣΚΑΪ.. αρπαχτή. Και υπήρχε τόσο υλικό για κάτι ΚΑΛΟ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Μεγακλή Βιντιάδη είναι ιδιαίτερα επικριτική, καθώς χαρακτηρίζει ευθέως το αφιέρωμα «αρπαχτή», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι υπήρχε πλούσιο υλικό που θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να είχε αξιοποιηθεί για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Το ειδικό αφιέρωμα του «The Voice» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο ΣΚΑΪ αφιέρωσε το βράδυ του Σαββάτου στον Γιώργο Μαζωνάκη, με ένα ειδικό πρόγραμμα στη σκηνή του «The Voice of Greece». Την παρουσίαση ανέλαβαν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν καλλιτέχνες που είχαν γνωρίσει ή συνεργαστεί με τον τραγουδιστή.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου, Πάολα, Κατερίνα Στανίση, Στέλιος Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, APON και Νίκος Βουρλιώτης, οι οποίοι ερμήνευσαν τραγούδια του και μοιράστηκαν αναμνήσεις από τη σχέση και τη συνεργασία τους μαζί του.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκαν επίσης αφιερωματικά βίντεο και στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη από την παρουσία του στο «The Voice», όπου είχε διατελέσει coach.