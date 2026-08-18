Κρήτη: Ανησυχία για τα αυξημένα περιστατικά μέθης μέχρι τα ξημερώματα

Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά μέθης στην Κρήτη, τα οποία αυξάνονται καθημερινά, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τα πληρώματα των ασθενοφόρων να καλούνται συνεχώς για περιστατικά που σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

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Οι αυξημένες κλήσεις δημιουργούν σημαντική πίεση στο ΕΚΑΒ, καθώς την ίδια στιγμή τα πληρώματα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα για σοβαρά επείγοντα περιστατικά, όπως τροχαία ατυχήματα και ανακοπές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης τα περιστατικά μέθης ξεπερνούν πολλές φορές τα δέκα μέσα σε μία μόνο νύχτα. Μεγάλη συχνότητα καταγράφεται στη Χερσόνησο και τα Μάλια, αλλά και στα Χανιά, όπου η αυξημένη κίνηση του Αυγούστου έχει οδηγήσει σε περισσότερες ανάγκες για διακομιδές.

Ενδεικτικό είναι το πρόσφατο περιστατικό στα Χανιά όπου τρεις ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους. «Να έχεις τροχαία και ανακοπές και να σε καθυστερούν για περιστατικά μέθης…», αναφέρουν χαρακτηριστικά άνθρωποι του ΕΚΑΒ στην τοπική ιστοσελίδα περιγράφοντας την πίεση που δέχονται καθημερινά.