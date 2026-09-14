“Σαρωτικοί” έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: Πέντε συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (βίντεο)

«Σαφάρι» της τροχαίας για όσους οδηγούν, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Από την περασμένη Δευτέρα έως και σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί της τροχαίας έκαναν μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν 38.098 έλεγχοι αλκοολομέτρησης.

Στη διάρκεια αυτών βεβαιώθηκαν 205 παραβάσεις και συνελήφθησαν 5 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Πάντως, σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,54% επί του συνόλου των ελέγχων που, όπως τονίζουν αξιωματικοί της τροχαίας, είναι ένα στοιχείο που δείχνει τη συμμόρφωση των οδηγών και την αλλαγή στην οδηγική συμπεριφορά.

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Στο μεταξύ, στη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν άλλες 7.669 παραβάσεις, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. Μάλιστα, ακινητοποιήθηκαν 936 οχήματα, εκ των οποίων 130 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 983 άδειες ικανότητας οδήγησης και 302 άδειες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 10 οδηγοί να μην έχουν δίπλωμα οδήγησης, καθώς τους είχε αφαιρεθεί για προγενέστερες παραβάσεις που είχαν διαπράξει.

Συνολικά από τους ελέγχους συνελήφθησαν 24 οδηγοί.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικοί της τροχαίας, οι έλεγχοι κυρίως για τη βεβαίωση παραβάσεων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.