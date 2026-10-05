Ξέπλυμα χρήματος: Το τέχνασμα με τις υπερπληρωμές και τις επιστροφές λογαριασμών

Μηχανισμό ξεπλύματος χρήματος μέσω υπερπληρωμών λογαριασμών σε εταιρείες κοινής ωφέλειας εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι εμπλεκόμενοι κατέβαλλαν ποσά μεγαλύτερα από τις οφειλές τους και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά.

Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα εμφανίζονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ως επιστροφές από νόμιμες συναλλαγές, αποκρύπτοντας την αρχική προέλευση των κεφαλαίων.

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Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, εν αγνοία τους ως ενδιάμεσοι στη διακίνηση των χρημάτων.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός

Η πρακτική βασιζόταν στην καταβολή ασυνήθιστα μεγάλων ποσών για την εξόφληση λογαριασμών και στην απαίτηση επιστροφής του υπερβάλλοντος υπολοίπου.

Η πίστωση από την εταιρεία δημιουργούσε την εικόνα μιας συνηθισμένης επιστροφής χρημάτων. Η εμφανιζόμενη προέλευση της συναλλαγής προσέδιδε νομιμοφάνεια σε κεφάλαια των οποίων η αρχική πηγή ήταν παράνομη ή ύποπτη.

Η Αρχή περιγράφει μια οργανωμένη πρακτική με στόχο την παραπλάνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την πραγματική προέλευση των χρημάτων.

Πόθεν έσχες: Αποκρυβέντα ποσά 14,3 εκατ. ευρώ

Σε ξεχωριστό σκέλος των ελέγχων της Αρχής, εκατοντάδες υπόχρεοι φέρεται να απέκρυψαν χρηματικά ποσά στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κατά την περίοδο 2021–2025.

Όπως έχει ήδη γράψει το DEBATER για τα ποσά που δεν δηλώθηκαν στο πόθεν έσχες, τα ευρήματα αφορούν ανακριβείς δηλώσεις, κενές δηλώσεις και περιπτώσεις μη υποβολής.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποκρυβέντα ποσά κατανέμονται ως εξής:

1,5 εκατ. ευρώ σε ανακριβείς δηλώσεις.

σε ανακριβείς δηλώσεις. 11 εκατ. ευρώ σε κενές, «λευκές» δηλώσεις.

σε κενές, «λευκές» δηλώσεις. 1,8 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης.

Το άθροισμα των παραπάνω ποσών ανέρχεται σε 14,3 εκατ. ευρώ.

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Δικογραφίες στην Εισαγγελία και πόρισμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Για τις υποθέσεις του πόθεν έσχες έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.

Παράλληλα, το πόρισμα της Αρχής θα διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.