Ανθή Βούλγαρη: Οι ευχές για την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου – «Το ήθελε πάρα πολύ»

Μετά την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης της, η Κατερίνα Καινούργιου έχει κατακλυστεί από μηνύματα αγάπης και ευχές από φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους. Η παρουσιάστρια έκανε γνωστό το χαρμόσυνο γεγονός το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου μέσω ανάρτησης στα social media, ανακοινώνοντας ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Ανάμεσα στα πρόσωπα του τηλεοπτικού χώρου που έσπευσαν να εκφράσουν τη χαρά τους ήταν και η Ανθή Βούλγαρη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη συνάδελφό της, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA».

«Να πούμε στην Κατερίνα Καινούργιου, όλα τα καλά. Το ανακοίνωσε επίσημα και η ίδια, μπροστά στο δέντρο, με τον σύντροφό της, τον Παναγιώτη. Η Κατερίνα το ήθελε πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να έχει μια πολύ καλή εγκυμοσύνη και να μην αγχώνεται», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά επειδή είδα το δέντρο στολισμένο με ροζ μπάλες, νομίζω ότι περιμένει κοριτσάκι. Για να το ανακοινώσει, θα πέρασε τον τέταρτο. Νομίζω ότι και εγώ το είχα ανακοινώσει παρόμοια εποχή. Προς τον Μάρτη την βλέπω να γεννάει», συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.

