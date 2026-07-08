Σάκης Κατσούλης: Συνελήφθη ο άνθρωπος που του έκλεψε τον αυτόματο πωλητή

Θετική τροπή πήρε η περιπέτεια του Σάκη Κατσούλη, ο οποίος πριν από λίγα εικοσιτετράωρα έπεσε θύμα κλοπής στην επιχείρησή του.

Ο νικητής του «Survivor» είχε γνωστοποιήσει ότι άγνωστος εισέβαλε σε αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας του, αφαιρώντας έναν αυτόματο πωλητή μεγάλης χρηματικής αξίας.

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Με ανάρτησή του στο Instagram την Τετάρτη (08.07), ο γνωστός επιχειρηματίας ενημέρωσε τους ακολούθους του πως ο δράστης εντοπίστηκε από τις Αρχές και η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Επειδή είναι χιλιάδες τα μηνύματά σας και άπειρα τα μηνύματα βοήθειας που μας στείλατε, να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ο ένοχος και συνελήφθη από την αστυνομία. Τους ευχαριστούμε για την τόσο άμεση επέμβασή τους. Thank you all», έγραψε χαρακτηριστικά σε σχετικό story, δημοσιεύοντας παράλληλα στιγμιότυπο από τη στιγμή της κλοπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σάκης Κατσούλης είχε κινητοποιήσει από την πρώτη στιγμή τους διαδικτυακούς του φίλους, αναρτώντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης.

Περιγράφοντας το περιστατικό μία ημέρα νωρίτερα, είχε αναφέρει μέσω των social media: «Χθες μέσα στη μέρα πληροφορηθήκαμε ότι, πέσαμε θύματα κλοπής.

Έχουμε μια αποθήκη που πηγαίνουμε τους αυτόματους πωλητές, τους αλλάζουμε χρώμα, βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, τα τάμπλετ, και γενικά όλη αυτή τη διαδικασία για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν στα νέα σημεία.

Την Κυριακή λοιπόν, γύρω στις 18.30 το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι ένας κύριος, τον οποίο θα βάλω σε επόμενο στόρι σε φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας».