Αννίτα Πάνια: Η αποκάλυψη για τις σχέσεις της με τον Νίκο Καρβέλα σήμερα – «Δε μιλούν 6 μήνες»

Η Αννίτα Πάνια βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τη σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Το “Πρωινό” του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια, μιλώντας για τις σχέσεις της σήμερα με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη.

Υπενθυμίζεται ότι η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας υπήρξαν παντρεμένοι από το 2006 έως το 2016 και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον 19χρονο σήμερα Ανδρέα Καρβέλα. Χαρακτηριστικά η Φωτεινή Πετρογιάννη είπε: “Οι πληροφορίες μας, οι οποίες είναι διασταυρωμένες είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με την παρουσιάστρια, παρά την εξαιρετική σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τους τελευταίους έξι μήνες δεν έχουν επαφή οι δυο τους. Δεν μιλούν, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή. Σε αντίθεση με την Άννα Βίσση που έχει εξαιρετική σχέση με την Αννίτα Πάνια. Πάντα είχαν και πάντα έχουν. Μιλούν στο τηλέφωνο και βρίσκονται”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Μαθαίνω ότι η Άννα ενδιαφέρεται και για τα επαγγελματικά της Αννίτας Πάνια“, συμπλήρωσε από την πλευρά τοο Γιώργος Λιάγκας.