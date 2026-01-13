Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Breakfast@Star, η Αννίτα Πάνια αναφέρθηκε στο νέο της ξεκίνημα στο ραδιόφωνο και στις φήμες που τη θέλουν να επιστρέφει σύντομα στους τηλεοπτικούς δέκτες. Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να απαντήσει και στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για τη σχέση της με τον Νίκο Σαμοΐλη.

Όλα όσα δήλωσε η Αννίτα Πάνια

«Περνάω τέλεια στο ραδιόφωνο, γουστάρω. Θα τα δούμε όλα. Ιδανικά δεν ξέρω με τι θέλω να επιστρέψω», απάντησε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

Σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον Νίκο Σαμοϊλή μετά από 8 χρόνια κοινής πορείας, απάντησε λέγοντας: «Με έχεις ακούσει ποτέ να απαντάω για την προσωπική μου ζωή; Δεν με ενοχλούν αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν βάζω τίτλο στην προσωπική μου ζωή. Χωρίς τίτλο».

«Δεν μπαίνω καθόλου σε αυτό το τριπάκι. Ιδανικά δεν θα ήθελα να κόβεται καμία εκπομπή αλλά ας μην παίρνουμε τόσο σοβαρά αυτή τη δουλειά. Πάμε παρακάτω», είπε κλείνοντας η Αννίτα Πάνια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: