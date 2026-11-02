ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στις φιλανθρωπικές οργανώσεις;

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία φέρνει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που αφορά χιλιάδες πολίτες: Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις όταν προσφέρουμε χρήματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη;

Οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη απάτη μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, έχουν ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα των δωρητών οι οργανώσεις που επικαλούνται φιλανθρωπικούς σκοπούς.

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Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι πολίτες που εξακολουθούν να πιστεύουν στη δύναμη της προσφοράς και θεωρούν ότι μια υπόθεση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει το σύνολο των φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Από την άλλη, υπάρχουν όσοι προβληματίζονται για το εάν μπορούν να γνωρίζουν πού καταλήγουν πραγματικά τα χρήματα που προσφέρουν.

Το DEBATER θέτει το ερώτημα στους αναγνώστες του: Μετά την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εμπιστεύεστε ακόμη τις φιλανθρωπικές οργανώσεις;

Η υπόθεση που έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της εμπιστοσύνης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση σημαντικών χρηματικών ποσών μέσω εράνων που πραγματοποιούνταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Όπως αποκάλυψε το DEBATER, στους λογαριασμούς της οργάνωσης και σε προσωπικούς λογαριασμούς βασικού κατηγορουμένου καταγράφηκαν πιστώσεις άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2018–2026.

Από την οικονομική διερεύνηση εράνων που αφορούσαν 34 παιδιά, οι Αρχές υπολόγισαν ότι είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειες είχαν αποδοθεί περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ.

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Η διαφορά, ύψους περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ, εξετάζεται από την αστυνομία ως φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Παράλληλα, οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που παρουσίασε το DEBATER περιλαμβάνουν αναφορές σε εταιρικές συναλλαγές, τιμολόγια, προσωπικές δαπάνες και στοιχηματική δραστηριότητα.

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Σε νεότερο δημοσίευμα για τις αποκαλυπτικές συνομιλίες, καταγράφεται μεταξύ άλλων η αναφορά κατηγορουμένης ότι είχαν ξοδευτεί χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι συνομιλίες αποτελούν στοιχεία της έρευνας και δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν με χρήματα δωρητών.

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Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, ενώ η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Οι δωρητές που πίστεψαν ότι βοηθούν παιδιά

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν προσφέρει οικονομική βοήθεια, θεωρώντας ότι τα χρήματά τους θα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες παιδιών και οικογενειών.

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Η Φαίη Ζακάκου αποκάλυψε ότι είχε δωρίσει συνολικά 13.900 ευρώ, περιγράφοντας τις εκκλήσεις που, όπως υποστήριξε, δεχόταν για άμεση οικονομική ενίσχυση.

Αντίστοιχα, η Μαρία Αντωνά μίλησε για τα μηνύματα που είχε λάβει σχετικά με δωρεές για άρρωστα παιδιά.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το DEBATER, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονται και γνωστά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αναφέρονται ως δωρητές ή υποστηρικτές και δεν τους αποδίδεται συμμετοχή στη φερόμενη απάτη.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Πώς μπορεί ένας πολίτης να είναι βέβαιος ότι η οικονομική βοήθεια που προσφέρει φτάνει πραγματικά σε εκείνους για τους οποίους προορίζεται;

Μπορεί μια υπόθεση να πλήξει την αξιοπιστία όλων των ΜΚΟ;

Η φιλανθρωπία βασίζεται σε μια θεμελιώδη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον άνθρωπο που προσφέρει και σε εκείνον που αναλαμβάνει να μεταφέρει τη βοήθεια στον τελικό αποδέκτη.

Όταν αυτή η σχέση αμφισβητείται, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί καχυποψία ακόμη και απέναντι σε οργανώσεις που λειτουργούν με συνέπεια, διαφάνεια και αποδεδειγμένο κοινωνικό έργο.

Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύει η υπόθεση της «Παιδικής Χαράς».

Μπορεί η συμπεριφορά ορισμένων προσώπων να οδηγήσει τους πολίτες στο να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία κάθε φιλανθρωπική πρωτοβουλία;

Ή μήπως η ανάγκη για αλληλεγγύη παραμένει ισχυρότερη, με τους δωρητές να αναζητούν πλέον περισσότερες εγγυήσεις διαφάνειας πριν προσφέρουν χρήματα;

Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Για ορισμένους, η δημοσιοποίηση τέτοιων υποθέσεων ενισχύει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη λογοδοσία.

Για άλλους, η γενικευμένη αμφισβήτηση μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επιζήμια, καθώς ενδέχεται να στερήσει πολύτιμους πόρους από πραγματικά ευάλωτους ανθρώπους.

Εσείς τι πιστεύετε; Ψηφίστε στο DEBATER

Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» δεν θέτει μόνο ερωτήματα για τις ευθύνες των εμπλεκομένων, τις οποίες θα κρίνει η Δικαιοσύνη.

Ανοίγει παράλληλα μια ευρύτερη συζήτηση για την εμπιστοσύνη των πολιτών, την ανάγκη διαφάνειας και το μέλλον της οργανωμένης φιλανθρωπίας.

Μετά την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εμπιστεύεστε ακόμη τις φιλανθρωπικές οργανώσεις;