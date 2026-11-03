Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Μετακομίζουν σε νέο σπίτι στη Βρετανία

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως δημιουργούν μια νέα καθημερινότητα στη Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν εγκατασταθεί σε κατοικία στην περιοχή των Κότσγουολντς που βρίσκεται στην αγγλική εξοχή.

Όπως αναφέρει η Daily Mail οι δυο τους μεταφέρθηκαν σε ένα αυτόνομο σπίτι που βρίσκεται εντός της μεγάλης ιδιοκτησίας ενός στενού φίλου τους. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα η οικογένεια διέμενε στην κεντρική κατοικία του επιχειρηματία, έχοντας μαζί της τα δύο παιδιά της, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ. Η σχέση του πρίγκιπα Χάρι με τον ιδιοκτήτη του κτήματος φέρεται να αναπτύχθηκε μέσα από την κοινή τους δραστηριοποίηση και υποστήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών που αφορούν στρατιωτικούς.

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Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Richard Eden, η μετακόμιση είχε ολοκληρωθεί πριν από το οικογενειακό ταξίδι του ζευγαριού στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών των παιδιών. Μάλιστα, ο οικοδεσπότης τους φέρεται να μην έχει αντίρρηση να παραμείνουν στο κτήμα του. Το προηγούμενο διάστημα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναζητούσαν τη δική τους κατοικία στην ευρύτερη περιοχή, με διαθέσιμο ποσό που μπορούσε να φτάσει τα 10 εκατομμύρια λίρες. Βασικά κριτήρια στην αναζήτησή τους ήταν η απομόνωση από τα αδιάκριτα βλέμματα, οι μεγάλοι εξωτερικοί χώροι και η άνεση που χρειάζεται μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά.