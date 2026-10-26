Δήμητρα Κούστα: Στο Μαρακές με Άννα Βίσση και Ηλία Ψινάκη – Το συγκινητικό στόρι του συζύγου της για τη γιορτή της

Στο Μαρακές ταξίδεψαν πριν από λίγες μέρες η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα για μια εξωτική απόδραση.

Η εορτάζουσα επέλεξε να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή στην μαγευτική πόλη του Μαρίκου. Στην παρέα της είναι και η αδελφή της Άννας Βίσση, Νίκη, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Πόλυς και η Ρόζμαρι Χατζηιωάννου, ο Γιάννης Στασινόπουλος και η Χριστιάνα Καίσαρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, Γιάννης Στασινόπουλος, έκανε μερικά stories, δείχνοντας το δείπνο που διοργάνωσε η Δήμητρα Κούστα, ενώ παράλληλα της ευχήθηκε για την ονομαστική της εορτή, για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Πηγή φωτό: giannisstasinopoulos (instagram)

«Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα» έγραψε ο ίδιος. Πηγή φωτό: giannisstasinopoulos (instagram)

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση έκανε ένα story από το Μαρακές, με την τραγουδίστρια να ποζάρει χαμογελαστή σε εξωτερικό χώρο μαζί με την αδερφή της, Νίκη.

Ο γνωστός μάνατζερ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο αγκαλιά με την Άννα Βίσση στην πισίνα του ξενοδοχείου, όπου διαμένουν. Πρόκειται για το υπερπολυτελές La Mamounia – Palace Hotel. «Τι άλλο να ζητήσεις απ’ τη ζωή…» έγραψε ο Ηλίας Ψινάκης στη λεζάντα της φωτογραφίας.