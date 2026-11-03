Γιάννης Τσιμιτσέλης για Ρέβη – Κουρδή: “Αγανάκτησα γιατί κάθε μέρα απαντούσα σε ερωτήσεις ενώ δεν ήταν πρόβλημά μου”

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» με την Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, και παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην τηλεοπτική του εμπειρία ως παρουσιαστής της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη δικαστική υπόθεση που είχε προκύψει ανάμεσα στην Ευλαμπία Ρέβη, τον Γιώργο Κουρδή και τον ΣΚΑΪ.

“Δεν μπορούσα να ανακατευτώ σε αυτή την υπόθεση γιατί ουσιαστικά δεν ήμουν εγώ μέσα στο ανακάτεμα του πράγματος. Οπότε, από κει και πέρα, ακολούθησαν τα δικαστήρια και τα παιδιά έμαθα ότι δικαιώθηκαν”, είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

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“Εκείνη την περίοδο, κάθε μέρα έξω από τον σταθμό υπήρχε και κάποιος δημοσιογράφος. Επειδή δεν θέλω να έχει φύγει ο άλλος από το σπίτι του και να περιμένει εμένα πόσες ώρες, μιλούσα πάντα. Δηλαδή δεν υπήρχε μια φορά να έρθει κάποιος και να μην του απαντήσω. Όταν όμως, από ένα σημείο και μετά σου επαναλαμβάνουν ερωτήσεις στις οποίες βλέπει ο άλλος ότι δεν έχω να πω κάτι ουσιαστικό, δεν μπορώ να απαντάω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια”, συμπλήρωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

“Από ένα σημείο και μετά δηλαδή, όλο αυτό, είχα εγώ το άγχος μου, το βάρος να βρίσκομαι σε μια εκπομπή ζωντανή και ξαφνικά είχε να διασειστώ και άλλα τόσα πράγματα, τα οποία δεν ήταν πρόβλημά μου. Το ότι δέχτηκα να κάνω το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» δεν πάει να πει ότι θα δεχτώ να κάνω οποιαδήποτε εκπομπή. Έχει να κάνει με το αν βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε ένα πρότζεκτ. Τον εαυτό μου στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» τον είδα γιατί έβλεπα και την εκπομπή και πριν και μου άρεσε”, είπε στη συνέχεια ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

“Οπότε μου άρεσε όλο το concept. Θεωρούσα ότι είναι και πάρα πολύ χρήσιμο και για την κοινωνία, για να βγάλει, να εκθέσει διάφορα θέματα, διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στην επαρχία”, κατέληξε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.