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ΣΥΡΙΖΑ για Πάτρα: “Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας”

Μετά την επίθεση σε βάρος ανήλικης μαθήτριας

ΣΥΡΙΖΑ για Πάτρα: “Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Το σοβαρό περιστατικό βίας στην Πάτρα, με τις απειλές σε βάρος ανήλικης μαθήτριας, τους οκτώ τραυματίες και τις δώδεκα συλλήψεις προκαλεί αποτροπιασμό», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

   «Οι καταγγελίες για φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας που συμμετέχει στο μαθητικό κίνημα και είναι μέλος της ΚΝΕ απαιτούν πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «σε μια περίοδο που η ακροδεξιά προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και λανσάρεται με όρους lifestyle, η ανοχή και η υιοθέτηση της ατζέντας της εκ μέρους της κυβέρνησης την ενδυναμώνει».

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   «Κανένα παιδί δεν μπορεί να απειλείται για τις ιδέες και τη συνδικαλιστική ή πολιτική του δράση. Η προστασία των μαθητών από τη βία και τον εκφοβισμό είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

   «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του στη μαθήτρια και την οικογένειά της. Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας».

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