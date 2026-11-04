ΣΥΡΙΖΑ για Πάτρα: “Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας”

«Το σοβαρό περιστατικό βίας στην Πάτρα, με τις απειλές σε βάρος ανήλικης μαθήτριας, τους οκτώ τραυματίες και τις δώδεκα συλλήψεις προκαλεί αποτροπιασμό», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι καταγγελίες για φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας που συμμετέχει στο μαθητικό κίνημα και είναι μέλος της ΚΝΕ απαιτούν πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «σε μια περίοδο που η ακροδεξιά προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και λανσάρεται με όρους lifestyle, η ανοχή και η υιοθέτηση της ατζέντας της εκ μέρους της κυβέρνησης την ενδυναμώνει».

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«Κανένα παιδί δεν μπορεί να απειλείται για τις ιδέες και τη συνδικαλιστική ή πολιτική του δράση. Η προστασία των μαθητών από τη βία και τον εκφοβισμό είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του στη μαθήτρια και την οικογένειά της. Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας».