ΗΠΑ: Έξαλλος ο Τραμπ μετά την ήττα – Νεύρα και αποχωρήσεις στον Λευκό Οίκο, βαρύ το κλίμα στους Ρεπουμπλικάνους

Βαρύ είναι το κλίμα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων μετά την ήττα στις ενδιάμεσε εκλογές, με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι σε έξαλλη κατάσταση, κλεισμένος στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά παρακολουθούσε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών μαζί με την προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, και την στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ. Στη συνέχεια βυθίστηκε στη σιωπή όσο γινόταν σαφέστερο το μέγεθος της ήττας. Η Μελάνια Τραμπ δεν βρισκόταν μαζί του.

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«Είναι πολύ, πολύ σκοτεινά», περιέγραψε ανώτατος αξιωματούχος την ατμόσφαιρα και τη διάθεση του προέδρου. Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, σύμφωνα με πηγή κοντά στον Τραμπ, εκείνος παρακολουθούσε το Fox News χωρίς να αρθρώνει λέξη.

Καθώς η βραδιά εξελισσόταν σε εκλογικό εφιάλτη για τους Ρεπουμπλικανούς, η αίθουσα της Ανατολικής Πτέρυγας άδειαζε. Αρχικά αποχώρησαν ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε εμφανιστεί νωρίς, αργότερα «εξαφανίστηκε».

Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, όταν ανακοινώθηκε ότι οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η αίθουσα ήταν σχεδόν άδεια. Αρκετοί συνεργάτες δεν εγκατέλειψαν απλώς την εκδήλωση, αλλά και το ίδιο το κτίριο. Πήγαν σε κοντινό μπαρ της Ουάσιγκτον για να «πνίξουν» την εκλογική ήττα. Τα φαγητά που είχαν παραγγελθεί από το Cheesecake Factory έμειναν σχεδόν ανέγγιχτα στα τραπέζια.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου η αναζήτηση των ενόχων που θα πληρώσουν το πολιτικό τίμημα είχε μόλις ξεκινήσει. Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι στο στόχαστρο του Τραμπ ενδέχεται να βρεθούν ο Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Η αποψινή βραδιά θα ήταν πολύ διαφορετική χωρίς τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε αξιωματούχος στην Daily Mail, εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος ενδέχεται τελικά να καταστήσει τον Χέγκσεθ υπεύθυνο. Άλλος ανώτερος αξιωματούχος απέδωσε ευθύνες στο υπουργείο Εξωτερικών του Ρούμπιο, ενώ ένας σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών σχολίασε: «Ο Ρούμπιο τελείωσε. Αν και ίσως το ίδιο ισχύει για όλους τους Ρεπουμπλικανούς που ενεπλάκησαν στην εξωτερική πολιτική του Τραμπ».

Στο ίδιο πλαίσιο, πηγή του Λευκού Οίκου προειδοποίησε ότι, εάν ο πρόεδρος θέλει να διασώσει την υστεροφημία του, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε εκκαθαρίσεις συνεργατών.

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Στο στόχαστρο και η Σούζι Γουάιλς

Ιδιαίτερα αιχμηρές ήταν οι αναφορές για την προσωπάρχη του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η ίδια διαβεβαίωνε μέχρι και τον Σεπτέμβριο ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα κέρδιζαν τις ενδιάμεσες εκλογές. Μάλιστα, στις εβδομαδιαίες ενημερώσεις της Πέμπτης, ο έμπειρος σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών Κρις ΛαΣιβίτα, στενός σύμμαχος της Γουάιλς, φέρεται να διαβεβαίωνε τον πρόεδρο ότι η νίκη ήταν εξασφαλισμένη.

Ακόμη και το πρωί της εκλογικής αναμέτρησης, στελέχη στη Δυτική Πτέρυγα συζητούσαν ότι το κόμμα θα κέρδιζε έδρες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

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«Ήταν εκτός πραγματικότητας μέχρι την τελευταία στιγμή», σχολίασε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές του δημοσιεύματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, η Γουάιλς έχει αποκτήσει τόσο ισχυρό έλεγχο στον μηχανισμό του Τραμπ, ώστε είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος που θα μπορούσε να αναλάβει στη θέση της χωρίς να συνδέεται μαζί της.

«Η Σούζι έχει αναλάβει ολόκληρο τον μηχανισμό του Τραμπ», ανέφερε η πηγή. Και συνέχισε: «Είναι ο μαέστρος αυτής της ορχήστρας. Όποιον κι αν επιχειρούσε να θυσιάσει ως αποδιοπομπαίο τράγο, εκείνη θα τον είχε επιλέξει».

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Πολλά, θα εξαρτηθούν από το ποιον θα επιλέξει τελικά να κατηγορήσει ο Τραμπ για την ήττα.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια εκλογική βραδιά. Το 2022 είχε παρακολουθήσει τις ενδιάμεσες εκλογές από το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, έχοντας προσκαλέσει δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν μαζί του τη διαδικασία, καθώς οι σύμβουλοί του περίμεναν τότε μια σαρωτική νίκη.

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Όταν, όμως, οι υποψήφιοι που υποστήριζε το κίνημα MAGA άρχισαν να χάνουν, οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν και ο πρόεδρος τα έβαλε με τους συνεργάτες του.