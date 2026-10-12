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LIFESTYLE

Άννα Βίσση: “Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα” – Η αναδημοσίευση όλο νόημα στο TikTok (βίντεο)

Εν μέσω της διαμάχης των δύο καλλιτεχνών

Άννα Βίσση: “Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα” – Η αναδημοσίευση όλο νόημα στο TikTok (βίντεο)
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Μια αναδημοσίευση όλο… νόημα έκανε η Άννα Βίσση στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αναφερόμενη στον Νίκο Καρβέλα.

@uni.verse.party Θα το ακούμε κάθε Κυριακή @Vitelli Athens . #foryoupagе #foryou #greece ♬ original sound – Uni.verse.party

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε αναδημοσίευση σε βίντεο που είχε ως τίτλο: “Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ότι και να κάνει Καρβέλα” από ένα νυχτερινό μαγαζί που ακούγεται το τραγούδι “Κόντρα“.

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Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο τραγούδι Τραγούδι είναι του 2008 από το άλμπουμ “Απαγορευμένο”, σε στίχους Μυρτώ Κοντοβά, και μουσική του Dan Wilson (ως διασκευή του Breathless).

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