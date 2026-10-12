Άννα Βίσση: “Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα” – Η αναδημοσίευση όλο νόημα στο TikTok (βίντεο)
Εν μέσω της διαμάχης των δύο καλλιτεχνών
Μια αναδημοσίευση όλο… νόημα έκανε η Άννα Βίσση στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αναφερόμενη στον Νίκο Καρβέλα.
@uni.verse.party Θα το ακούμε κάθε Κυριακή @Vitelli Athens . #foryoupagе #foryou #greece ♬ original sound – Uni.verse.party
Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε αναδημοσίευση σε βίντεο που είχε ως τίτλο: “Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ότι και να κάνει Καρβέλα” από ένα νυχτερινό μαγαζί που ακούγεται το τραγούδι “Κόντρα“.
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο τραγούδι Τραγούδι είναι του 2008 από το άλμπουμ “Απαγορευμένο”, σε στίχους Μυρτώ Κοντοβά, και μουσική του Dan Wilson (ως διασκευή του Breathless).
πηγή στην Google
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