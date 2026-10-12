Νίκος Καρβέλας: Σε αναζήτηση νέων τραγουδιστών μετά την διαμάχη με την Άννα Βίσση – Στο “ραντάρ” του και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Στη αναζήτηση νέων καλλιτεχνών για συνεργασία φαίνεται πως προχωράει ο Νίκος Καρβέλας, μετά την διαμάχη του με την Άννα Βίσση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα “Παραπολιτικά”, ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης βρίσκεται και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία ή συγκεκριμένη πρόταση προς την τραγουδίστρια.

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Σημειώνεται ότι, ο Νίκος Συρίγος, σύντροφος της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Καρβέλα, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στο παρασκήνιο γύρω από τα επόμενα μουσικά βήματα του συνθέτη.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη διαθέτει τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή και έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό ύφος, στοιχεία που θα μπορούσαν να προσφέρουν μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση στις δημιουργίες του συνθέτη. Το αν αυτή η πιθανότητα θα εξελιχθεί σε κάτι συγκεκριμένο μένει να φανεί μέσα από τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.