Akylas: Το βιογραφικό του απόλυτου φαβορί για την Eurovision 2026

Ο Akylas με το τραγούδι “Ferto”, από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral για την Eurovision 2026 και την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, ενώ οι Eurofans όλου του κόσμου λικνίζονται στους ρυθμούς του “Ferto”. Παράλληλα, στις στοιχηματικές όλο κι ανεβαίνει, καθιστώντας τον, το απόλυτο φαβορί ακόμη και για την μεγάλη νίκη!

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Ο Ακύλας Μητιληναίος ή αλλιώς “Akylas” έχει καταγωγή από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις Σέρρες. Η μουσική ήταν ενας τομέας που τον ενδιέφερε από πολύ μικρή ηλικία και είχε δείξει νωρίς το ταλέντο του, γι αυτό και αποφάσισε να σπουδάσει στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Στην πορεία της ζωής του ασχολήθηκε και με τα θεατρικά εργαστήρια, γεγονός το οποίο τον έχει βοηθήσει να είναι ακόμη πιο άνετος και εκφραστικός επάνω στην σκηνή.

Το ιδιαίτερο μήνυμα του τραγουδιού “Ferto”

Παρά τον ανεβαστικό και χορευτικό του χαρακτήρα, το “Ferto” κρύβει ένα βαθιά κοινωνικό και προσωπικό υπόβαθρο, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε ο ίδιος ο Akylas σε συνέντευξή του. Στην εκπομπή «Στούντιο 4» ο Akylas είχε αποκαλύψει ότι οι στίχοι του τραγουδιού αποτελούν μια κριτική απέναντι στον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Το τραγούδι αντλεί έμπνευση από τα δικά του παιδικά βιώματα, από τα πράγματα που ονειρευόταν και δεν μπορούσε να αποκτήσει λόγω οικονομικών δυσκολιών. «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να “κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία», είχε δηλώσει ο καλλιτέχνης.

Akylas: Η συμμετοχή στο “The Voice”

Πριν από τέσσερα χρόνια ο Akylas είχε δηλώσει συμμετοχή στο “The Voice” καταφέρνοντας να μπει στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Κάτι που είχε τραβήξει την προσοχή τόσο της κριτικής επιτροπής όσο και του τηλεοπτικού κοινού ήταν το γεγονός ότι είχε ερμηνεύσει μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους, μεταξύ των οποίων το Born this way της Lady Gaga, Άλκηστις Πρωτοψάλτη ακόμη και… Edith Piaf!