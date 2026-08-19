Σε 897 ανέρχεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.) μετά την τελευταία απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρη Τερζή, για την εγγραφή 43 επί πλέον επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η απόφαση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.), που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, οι 6 από τις 43 επιχειρήσεις εντάχθηκαν με τη διαδικασία fast track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και οι 37 επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν ως προς την πλήρωση των δύο βασικών κριτηρίων, δηλαδή της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά.

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Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων διαμορφώνεται στις 897, μετά και την διαγραφή 79 επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ