Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαίες απώλειες 1,10% μετά τα υψηλά 17 ετών – Εκτίναξη του τζίρου

Με απώλειες 1,10% ολοκλήρωσε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις των δύο τελευταίων συνεδριάσεων ανέτρεψαν την ανοδική πορεία που είχε οδηγήσει την αγορά σε νέα υψηλά 17 ετών την Τετάρτη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, έναντι 2.665,93 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά την υποχώρηση, διατηρεί κέρδη 24,32% από τις αρχές του 2026.

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Η ελληνική αγορά επηρεάστηκε από την αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια, με βασικό παράγοντα τις ισχυρές πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Μετά το υψηλό της Τετάρτης, ακολούθησαν δύο συνεδριάσεις έντονης υποχώρησης, με σωρευτικές απώλειες 3,72%.

Πάνω από 2,5 δισ. ευρώ οι συναλλαγές

Η υποχώρηση συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε τα 2,544 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 508,783 εκατ. ευρώ, έναντι 301,525 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 1,833 δισ. ευρώ, στα 193,164 δισ. ευρώ. Από την αρχή του έτους, ωστόσο, παραμένει αυξημένη κατά 46,911 δισ. ευρώ.

Μεγαλύτερες απώλειες για τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,13% στην εβδομάδα, διατηρώντας άνοδο 36,67% από τις αρχές του έτους.

Η εικόνα των βασικών δεικτών διαμορφώθηκε ως εξής:

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Δείκτης Εβδομαδιαία μεταβολή Μεταβολή από αρχές 2026 Γενικός Δείκτης -1,10% +24,32% FTSE/ASE 25 -1,16% +26,28% FTSE MID -0,19% +8,60% Τραπεζικός δείκτης -2,13% +36,67%

Alpha Bank: Περιθώριο ανόδου εφόσον αυξηθεί η κερδοφορία

Παρά τις πρόσφατες πιέσεις, η Alpha Bank εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών δεν είναι υπερβολικές, ακόμη και μετά το ράλι του 2025, και παραμένουν ελκυστικότερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανόδου εφόσον συνεχιστεί η αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας. Η τράπεζα αναμένει επίσης συνέχιση των εισροών ξένων κεφαλαίων έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

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Αποδίδει τη δυναμική της αγοράς στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και στην ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων.

Στα 7,6 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου καταγράφουν σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών.

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Σύμφωνα με την Beta Securities, για τις 144 εταιρείες που είχαν δημοσιεύσει αποτελέσματα:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 57,95 δισ. ευρώ , αυξημένος κατά 16,5% .

, αυξημένος κατά . Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 7,6 δισ. ευρώ , με άνοδο 32,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

, με άνοδο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα EBITDA ξεπέρασαν τα 10,77 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 38,1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από το 2022.

Οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης αφήνουν περιθώριο για καθαρή κερδοφορία άνω των 13,5 δισ. ευρώ.

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Ισχυρή επίδοση στο τρίτο τρίμηνο

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το Euronext Athens κατέγραψε απόδοση 11,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2026, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στη σχετική σύγκριση.

Υψηλότερα βρέθηκαν το Brent, με άνοδο 42%, και το αμερικανικό WTI, με άνοδο 30%.

Η τριμηνιαία επίδοση αποτυπώνει την ανοδική δυναμική που προηγήθηκε της διόρθωσης των τελευταίων συνεδριάσεων.

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