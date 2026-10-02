G7: Αποδεσμεύει έως 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ για να συγκρατήσει τις τιμές

Στην αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα θα προχωρήσουν οι χώρες της G7 μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, με στόχο να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων, όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε τις αποφάσεις μετά τη συνάντηση των ηγετών της G7, επισημαίνοντας ότι η διάθεση των αποθεμάτων θα πραγματοποιηθεί υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

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Παράλληλα, οι χώρες συμφώνησαν να μην επιβάλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις στις εξαγωγές μεταξύ τους.

Στρατηγικά αποθέματα στην αγορά μέσα σε τέσσερις μήνες

«Αποφασίσαμε να αποδεσμεύσουμε στρατηγικά αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (…) προκειμένου να αποδεσμεύσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια εντός τεσσάρων μηνών», δήλωσε ο Μακρόν.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαθέσιμης προσφοράς, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Το ανώτατο όριο που ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος είναι τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, με τη διάθεσή τους να προβλέπεται σταδιακά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συμφωνία για τις εξαγωγές – Η αναφορά στον Τραμπ

Το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας αφορά τη διατήρηση των εξαγωγών μεταξύ των χωρών της G7, χωρίς νέους περιορισμούς ή απαγορεύσεις.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν επίσης «πολύ σαφής σε αυτό το σημείο», παρά την προηγούμενη απειλή του Αμερικανού προέδρου να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ.

Στόχος η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων

Οι δύο αποφάσεις συνδυάζουν τη διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων με τη διατήρηση των εμπορικών ροών μεταξύ των μελών της G7.

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Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές «θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων», χωρίς να προσδιορίσει το μέγεθος της αναμενόμενης μείωσης.

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