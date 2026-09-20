Πατούλης: «Δεν θα επιτρέψω τη σκόπιμη σύγχυση» – Τι απαντά για ιατρεία, OMS και ΕΛΙΤΟΥΡ

Νέα δημόσια απάντηση στις αναφορές των τελευταίων ημερών σχετικά με την επαγγελματική και επιχειρηματική του δραστηριότητα έδωσε την Κυριακή (20/9) ο Γιώργος Πατούλης, με εκτενή ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κάνει λόγο για «συστηματική διαστρέβλωση» της επαγγελματικής του δραστηριότητας και συνδέει τη δημόσια συζήτηση με την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για τη δραστηριότητά μου και τις δομές στις οποίες συμμετέχω», αναφέρει ο κ. Πατούλης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.

Τι λέει για MEDI DERMA και OMS στην Αθήνα

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρει ότι είναι εταίρος σε δύο ιατρεία.

Το πρώτο είναι το MEDI DERMA στο Μαρούσι, με αντικείμενο, σύμφωνα με την ανάρτησή του, την πλαστική χειρουργική και τη δερματολογία.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για τον χώρο του παλαιού ορθοπαιδικού ιατρείου του, τον οποίο αποφάσισε να μετατρέψει σε νέα ιατρική δομή, ενώ σημειώνει ότι στο τμήμα δερματολογίας επιστημονικά υπεύθυνη είναι δερματολόγος από το συγγενικό του περιβάλλον.

Το δεύτερο είναι το OMS ΣΤΟΜΑ – ΓΝΑΘΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΘΗΝΩΝ, στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, συμμετέχει με ποσοστό 50%.

Ο κ. Πατούλης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί αποκλειστικά ως οδοντιατρική μονάδα.

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«Καμία σχέση με τις δύο εταιρείες της Θεσσαλονίκης»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις δομές της Θεσσαλονίκης, επιμένοντας ότι πρόκειται για διαφορετικές εταιρείες με τις οποίες δεν έχει καμία εταιρική ή επαγγελματική σχέση.

Κατονομάζει συγκεκριμένα τις:

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«OMS – ΣΤΟΜΑ ΓΝΑΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ»

και

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«OMS AESTHETICS ΕΥΟΣΜΟΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΚΕ».

«Οι δύο αυτές εταιρείες αποτελούν απολύτως διακριτές εταιρείες και διαφορετικές δομές, στις οποίες δεν έχω καμία εταιρική, επαγγελματική ή άλλη σχέση», αναφέρει.

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Ανάλογες διευκρινίσεις είχε δημοσιοποιήσει και στις 17 Σεπτεμβρίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του στην αθηναϊκή εταιρεία OMS ανέρχεται στο 50% του εταιρικού κεφαλαίου.

Τι απαντά για τις αλλαγές στο OMS Total Care

Ο Γιώργος Πατούλης απαντά και στη συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από τις αλλαγές στην ιστοσελίδα «O.M.S. Total Care».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο έτερος εταίρος είχε δημιουργήσει έναν ενιαίο ιστότοπο στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί υπηρεσίες διαφορετικών εταιρειών και δομών.

Υποστηρίζει επίσης ότι στην ιστοσελίδα είχαν αναρτηθεί «εκ παραδρομής» ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εταιρικές ιδιότητες.

«Διευκρινίζω κατηγορηματικά ότι δεν είμαι Πρόεδρος σε καμία από τις εταιρείες», αναφέρει.

Για τις μεταγενέστερες αλλαγές στην ιστοσελίδα, ο κ. Πατούλης απορρίπτει την ερμηνεία ότι επρόκειτο για αιφνίδια αλλαγή της ψηφιακής ταυτότητας της δομής.

Όπως υποστηρίζει, επρόκειτο για διόρθωση λανθασμένων καταχωρίσεων, προκειμένου το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να ανταποκρίνεται στα εταιρικά δεδομένα που, όπως σημειώνει, προκύπτουν από το ΓΕΜΗ.

Οι αλλαγές στον συγκεκριμένο ιστότοπο έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων και δημόσιας αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν παρέχονται υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής ή ευεξίας»

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ προχωρά παράλληλα σε μία ακόμη κατηγορηματική διάψευση.

Όπως αναφέρει:

«Σε κανένα από τα δύο ιατρεία στα οποία συμμετέχω ως εταίρος δεν παρέχονται υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής ή ευεξίας».

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Παύλο Πολάκη να έχει διατυπώσει δημόσια διαφορετικούς ισχυρισμούς σχετικά με τη δραστηριότητα και τις εταιρικές σχέσεις του κ. Πατούλη.

Τι λέει για την ΕΛΙΤΟΥΡ και την αναβολή του συνεδρίου

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρεται εκτενώς και στην ΕΛΙΤΟΥΡ (Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας), της οποίας είναι πρόεδρος. Η ιδιότητά του αυτή αναφέρεται και σε δημοσιεύσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την ΕΛΙΤΟΥΡ «θεσμικό φορέα χωρίς επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα», με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι αποφασίστηκε η μεταφορά του προγραμματισμένου συνεδρίου σε νέα ημερομηνία, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη ώστε οι επιστήμονες και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί.

Το συνέδριο είχε προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου και η αναβολή του είχε ήδη γίνει γνωστή το Σάββατο.

«Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου»

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής του, ο Γιώργος Πατούλης υπερασπίζεται τη σημασία του ιατρικού τουρισμού για την ελληνική οικονομία και την προσέλκυση επιστημόνων και επενδύσεων στη χώρα.

Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου μπορεί να συμβάλει και στην αντιστροφή του brain drain.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε αναφορές τις οποίες θεωρεί ψευδείς ή δυσφημιστικές:

«Για κάθε ανακριβή, συκοφαντική ή δυσφημιστική αναφορά που θίγει την προσωπικότητα και την επαγγελματική μου υπόσταση, επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου».