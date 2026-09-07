Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται και ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τι ισχύει για τη διπλή πληρωμή

Η νέα επιστροφή ενοικίου έρχεται με δύο πιστώσεις μέσα στο φθινόπωρο για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που πληρώνουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να υπηρετούν στην περιφέρεια.

Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και, βάσει του νόμου, πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Η δεύτερη ακολουθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.

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Ειδικότερα, η γενική επιστροφή του ενοικίου αφορά τους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και η καταβολή τους γίνεται έως το τέλος Νοέμβρη. Για την γενική κατηγορία των δικαιούχων, τα χρήματα πιστώνονται εφάπαξ στους λογαριασμούς IBAN, που είναι δηλωμένοι στο myAADE, ενώ για τους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς (αναδρομικά για τα μισθώματα 2024) η πίστωση είναι προγραμματισμένη έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δικαιούχοι

Αρχικά η ειδική ενίσχυση αφορά εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στο τομέα της Υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια. Όσον αφορά το τομέα της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, οι αναπληρωτές καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν, έστω και για ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον χώρο της Υγείας δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικοί γιατροί επί θητεία.

Η ενίσχυση καλύπτει επίσης προσωπικό νοσοκομείων, δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μονάδων Ψυχικής Υγείας, γιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Το μέτρο αφορά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ειδική εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία περιλαμβάνεται στους δικαιούχους.

Πώς υπολογίζεται

Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

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Ενδεικτικά με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, αυτό σημαίνει πρακτικά δύο μηνιαία ενοίκια. Για παράδειγμα, εάν το ενοίκιο ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα και η μίσθωση διαρκεί 12 μήνες, το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και τα δύο δωδέκατα αντιστοιχούν σε επιστροφή 1.000 ευρώ.

Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος και δεν είναι αναγκαστικό να έχει εργαστεί εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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Μάλιστα, η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός μπορεί να διατηρεί την κύρια οικογενειακή κατοικία του σε διαφορετική περιοχή και να λαμβάνει την ενίσχυση για το σπίτι που νοικιάζει στην περιοχή όπου εργάζεται.

Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις ή ο δικαιούχος υπηρέτησε σε περισσότερες επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν για τις κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές.

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Για όσους λαμβάνουν παράλληλα και τη γενική ετήσια επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος.

Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με το ένα ενοίκιο της γενικής επιστροφής, ο δικαιούχος μπορεί να φτάσει συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.

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Ωστόσο υπάρχει ανώτατο όριο και το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το πλαφόν αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή

Η αναδρομική πληρωμή για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που αφορά τα μισθώματα του 2024 θα πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025, ενώ η γενική επιστροφή ενοικίου προβλέπεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.