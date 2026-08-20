Φοιτητική στέγη: Γκαρσονιέρες ακόμη και με 600 ευρώ – Οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου έχει εξελιχθεί και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής στέγης, καθώς χιλιάδες οικογένειες ψάχνουν σπίτι πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, βρίσκοντας απέναντί τους υψηλά ενοίκια και περιορισμένη προσφορά μικρών κατοικιών.

Οι ζητούμενες τιμές παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν τις δυσκολότερες περιπτώσεις, χωρίς όμως η εικόνα να είναι εύκολη ούτε στην περιφέρεια.

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Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos Insights, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας σε πανελλαδικό επίπεδο ήταν κατά 5,3% υψηλότερη το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στον Δήμο Αθηναίων η ετήσια αύξηση διαμορφώνεται στο 6,6%, με τη μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 13,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αθήνα: Δυσεύρετο το οικονομικό φοιτητικό σπίτι

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Αθήνα, όπου η αναζήτηση ενός μικρού διαμερίσματος σε περιοχή με πρόσβαση στα πανεπιστήμια μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ακριβή υπόθεση.

Σε περιοχές όπως ο Ζωγράφος και η Καλλιθέα, για κατοικίες περίπου 40-50 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο, οι ζητούμενες τιμές μπορούν να ξεκινούν από περίπου 480 ευρώ τον μήνα.

Στην περίπτωση ανακαινισμένων ακινήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας, οι τιμές μπορούν να ανέβουν σημαντικά περισσότερο και να φτάσουν ακόμη και τα 800 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την περιοχή του ακινήτου.

Η γενικότερη εικόνα της αγοράς είναι ενδεικτική: με μέση ζητούμενη τιμή 13,3 ευρώ/τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων, ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών αντιστοιχεί θεωρητικά σε ζητούμενο μίσθωμα κοντά στα 800 ευρώ τον μήνα.

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Θεσσαλονίκη: Μέχρι 550 ευρώ για σπίτι 25-40 τ.μ.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, όπου η ζήτηση για μικρά σπίτια παραμένει αυξημένη.

Για κατοικίες 25 έως 40 τετραγωνικών μέτρων, οι ζητούμενες τιμές κινούνται περίπου μεταξύ 350 και 550 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα έως 60 τ.μ. μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 700 ευρώ.

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Ειδικά για ανακαινισμένα στούντιο κοντά στα πανεπιστήμια, οι τιμές ξεκινούν περίπου από 400-450 ευρώ, ενώ γκαρσονιέρες μπορεί να φτάσουν τα 550-600 ευρώ.

Περιοχές με έντονη ζήτηση παραμένουν μεταξύ άλλων το κέντρο, το Φάληρο και η Μαρτίου, ενώ η λειτουργία του Μετρό έχει διευρύνει τις επιλογές για όσους αναζητούν κατοικία και εκτός του παραδοσιακού φοιτητικού κέντρου.

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Πάτρα: Από 300 ευρώ τα μικρά διαμερίσματα

Κάπως χαμηλότερες, αλλά κάθε άλλο παρά αμελητέες, είναι οι τιμές στην Πάτρα.

Για μικρά διαμερίσματα οι ζητούμενες τιμές κινούνται περίπου μεταξύ 300 και 450 ευρώ τον μήνα, ενώ για κατοικίες έως 60 τετραγωνικών μπορούν να κυμανθούν από 450 έως 650 ευρώ.

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Σε περιοχές όπως το κέντρο και η Αγία Σοφία, για κατοικίες περίπου 40-50 τ.μ. καταγράφονται ζητούμενα μισθώματα περίπου 380 έως 550 ευρώ.

Η εικόνα στα Ιωάννινα

Χαμηλότερα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται τα Ιωάννινα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αναζήτηση είναι εύκολη για τις οικογένειες.

Οι ζητούμενες τιμές για γκαρσονιέρες κινούνται περίπου από 250 έως 400 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα μπορούν να φτάσουν από 320 έως 550 ευρώ.

Γιατί δυσκολεύει η αναζήτηση

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των τιμών. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα μικρών και οικονομικών κατοικιών δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αναζήτηση, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές ή διαθέτουν εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα οικογενειακό budget της τάξης των 400 ευρώ τον μήνα περιορίζει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές σε αρκετές από τις μεγάλες φοιτητουπόλεις.

Η αναζήτηση έχει ήδη ενταθεί μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με φοιτητές και γονείς να αναζητούν κατοικία ενόψει της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.