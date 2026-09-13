Αίγινα: Νεκρή 65χρονη λουόμενη στην παραλία Κλήμα – Τι αναφέρει η 2η ΥΠΕ για το ασθενοφόρο

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (13/9) στην παραλία Κλήμα, στη νότια Αίγινα, όπου μία γυναίκα ηλικίας περίπου 65 ετών εντοπίστηκε χωρίς σφυγμό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, το Κέντρο Υγείας Αίγινας δέχθηκε κλήση στις 13:05 από πολίτη που βρισκόταν στην παραλία και ανέφερε ότι είχε εντοπιστεί λουόμενη χωρίς σφυγμό.

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Αμέσως κινητοποιήθηκε το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας, συνοδευόμενο από τον ιατρό ετοιμότητας, προκειμένου ο εφημερεύων ιατρός να παραμείνει στη μονάδα και το Κέντρο Υγείας να μη μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη.

ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή στην παραλία

Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, ιδιώτης γιατρός που βρισκόταν στην περιοχή πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στη γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Κέντρο Υγείας από παρευρισκομένους, χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Ο γιατρός που συνόδευε το ασθενοφόρο πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ, ενώ εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες ιατρικές παρεμβάσεις σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο.

Το ασθενοφόρο επέστρεψε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας με τη γυναίκα στις 14:10, οπότε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε περίπου 35 λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση της 2ης ΥΠΕ, το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου 35 λεπτά για να φτάσει στην παραλία Κλήμα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε στην άλλη άκρη του νησιού σε σχέση με το Κέντρο Υγείας.

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Η Υγειονομική Περιφέρεια διευκρινίζει επίσης ότι στην Αίγινα δεν υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το όχημα που κινητοποιήθηκε για το περιστατικό ανήκει στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Είχε ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας

Σύμφωνα με πληροφορίες από το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας, η 65χρονη είχε ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.

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Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν προδικάζει την αιτία θανάτου, η οποία θα διερευνηθεί μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται πιθανώς για γυναίκα ισραηλινής υπηκοότητας και ελληνικής καταγωγής, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.