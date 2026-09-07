Άλμα 14,9% στις ελληνικές εξαγωγές – Ξεπέρασαν τα 32,7 δισ. ευρώ στο επτάμηνο

Ισχυρή άνοδο 14,9% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας τα 32,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, η οποία βασίζεται στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 32,7558 δισ. ευρώ.

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Πρόκειται για αύξηση κατά 4,26 δισ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν οι εξαγωγές είχαν διαμορφωθεί στα 28,4959 δισ. ευρώ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα 23,6666 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, διαμορφώθηκαν στα 23,5442 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,7%.

Τέταρτος διαδοχικός μήνας πάνω από τα 5 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και τον Ιούλιο, όταν οι ελληνικές εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 15,9%.

Η αξία τους ανήλθε στα 5,0733 δισ. ευρώ, έναντι 4,3786 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο οι εξαγωγές ξεπέρασαν το όριο των 5 δισ. ευρώ και ο πέμπτος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο κατέγραψαν αύξηση.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 6,3%, στα 3,5986 δισ. ευρώ. Χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία σημείωσαν άνοδο 6,4%, φτάνοντας τα 3,5782 δισ. ευρώ.

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Αυξήθηκαν και οι εισαγωγές

Ανοδικά κινήθηκαν, ωστόσο, και οι ελληνικές εισαγωγές. Στο επτάμηνο αυξήθηκαν κατά 7,2%, από 48,3991 δισ. ευρώ το 2025 σε 51,8985 δισ. ευρώ το 2026.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 39,7432 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,9%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, ανήλθαν στα 39,4297 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2%.

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Παρά την άνοδο των εισαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 3,8%, υποχωρώντας στα 19,1427 δισ. ευρώ από 19,9009 δισ. ευρώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 4,7%, στα 16,0766 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία περιορίστηκε κατά 4,2%, στα 15,8855 δισ. ευρώ.

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Ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές βελτιώθηκε στο 63,1%, από 58,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, ο δείκτης αυξήθηκε στο 59,5%, από 56,8%.

Τα καύσιμα εξηγούν τα δύο τρίτα της αύξησης

Καθοριστική ήταν η συμβολή των πετρελαιοειδών και των καυσίμων, οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 41%, προσθέτοντας 2,86 δισ. ευρώ.

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Σύμφωνα με τον ΠΣΕ, ο συγκεκριμένος κλάδος αντιπροσωπεύει περίπου το 67% της συνολικής αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στο επτάμηνο.

Παράλληλα, ο μη ενεργειακός πυρήνας ενισχύθηκε κατά 6,9%, δηλαδή κατά περίπου 1,52 δισ. ευρώ.

Συνολικά, άνοδο κατέγραψαν εννέα από τους δέκα εξαγωγικούς κλάδους:

Πετρελαιοειδή και καύσιμα: +41% , στα 9,8326 δισ. ευρώ

, στα 9,8326 δισ. ευρώ Τρόφιμα και ζώντα ζώα: +10,2% , στα 5,9844 δισ. ευρώ

, στα 5,9844 δισ. ευρώ Βιομηχανικά προϊόντα: +5,4% , στα 4,8093 δισ. ευρώ

, στα 4,8093 δισ. ευρώ Χημικά προϊόντα: +5,1% , στα 4,025 δισ. ευρώ

, στα 4,025 δισ. ευρώ Μηχανήματα: +9,8% , στα 3,1217 δισ. ευρώ

, στα 3,1217 δισ. ευρώ Διάφορα βιομηχανικά είδη: +1,7% , στα 2,2155 δισ. ευρώ

, στα 2,2155 δισ. ευρώ Πρώτες ύλες: +23,2% , στα 1,2222 δισ. ευρώ

, στα 1,2222 δισ. ευρώ Ποτά και καπνός: +0,6% , στα 932,6 εκατ. ευρώ

, στα 932,6 εκατ. ευρώ Εμπιστευτικά προϊόντα: +4,8%, στα 83,6 εκατ. ευρώ

Ο μοναδικός κλάδος που κινήθηκε πτωτικά ήταν εκείνος των λαδιών, με μείωση 18,7%, στα 529 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες οι εξαγωγές προς ΕΕ και Τρίτες Χώρες

Τον Ιούλιο οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 10,9%, φτάνοντας τα 2,8466 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας το 56,1% του συνόλου.

Προς τις Τρίτες Χώρες σημειώθηκε ακόμη μεγαλύτερη άνοδος, κατά 22,9%, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται στα 2,2267 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο του επταμήνου, οι εξαγωγές προς την ΕΕ ενισχύθηκαν κατά 15,1%, στα 18,9922 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 58%.

Οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκαν κατά 14,8%, στα 13,7636 δισ. ευρώ, με μερίδιο 42%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η ΕΕ απορρόφησε το 67,3% των ελληνικών εξαγωγών και οι Τρίτες Χώρες το 32,7%.

Αύξηση 16,3% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον ΠΣΕ στις εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τη δασμολογική πολιτική της Ουάσιγκτον, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο επτάμηνο κατά 16,3%, από 1,37 δισ. ευρώ σε 1,59 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 57,1%, φτάνοντας τα 2,23 δισ. ευρώ από 1,42 δισ. ευρώ.

Κατά τον ΠΣΕ, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας των ελληνικών εξαγωγών, αλλά αντανακλά κυρίως την ενεργειακή και τεχνολογική εξάρτηση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ.

Καλαμπόκης: «Δεν πρόκειται πλέον για μια απλώς καλή επίδοση»

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, έκανε λόγο για σταθερή αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής εξωστρέφειας.

«Ο Ιούλιος έδωσε στην ελληνική εξωστρέφεια μια σπάνια ιδιότητα: τη συνέπεια. Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ και για πέμπτο συνεχόμενο μήνα είχαν αύξηση», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, το επτάμηνο έκλεισε με άνοδο 14,9% και εξαγωγές άνω των 32,7 δισ. ευρώ, γεγονός που δεν συνιστά πλέον «μια απλώς καλή επίδοση», αλλά μια πορεία ανάπτυξης με διάρκεια.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο εύρος της ανόδου, επισημαίνοντας ότι εννέα στους δέκα κλάδους κινήθηκαν θετικά και ότι ο μη ενεργειακός πυρήνας των εξαγωγών ενισχύθηκε κατά 6,9%.

Ο οδικός χάρτης του ΠΣΕ έως το 2030

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων θέτει δύο βασικούς στόχους για το 2030:

Τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, ώστε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Τη μετατόπιση του εξαγωγικού μείγματος προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ο ΠΣΕ ζητά από την Πολιτεία σταθερό φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, ταχύτερες τελωνειακές διαδικασίες, αναβαθμισμένες υποδομές, ενίσχυση της ρευστότητας και εργαλεία ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η ισοτιμία ευρώ–δολαρίου εξακολουθούν να συμπιέζουν τα περιθώρια των επιχειρήσεων.

«Καμία δυναμική δεν είναι δεδομένη· κατακτάται και επανακατακτάται», υπογράμμισε ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, θέτοντας ως επόμενο μεγάλο στοίχημα τη βαθύτερη διείσδυση των μη ενεργειακών ελληνικών προϊόντων στις Τρίτες Χώρες.