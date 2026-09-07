Μαρκόπουλος: Υλοποιούμε οδικό χάρτη ανακούφισης της μεσαίας τάξης

Η κυβέρνηση υλοποιεί οδικό χάρτη ανακούφισης της μεσαίας τάξης, υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στη μείωση φόρων και εισφορών που υλοποιήθηκε και συνεχίζει να υλοποιείται από την παρούσα κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι μετά και τις τελευταίες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι φόροι και οι εισφορές που θα έχουν μειωθεί θα ανέρχονται συνολικά στους ενενήντα έναν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μοιράζει ψίχουλα στη μεσαία τάξη, η οποία έχει πληγεί από την πολιτική της κυβέρνησης. “Τη στιγμή που η Κυβέρνηση έχει υπερπλεονάσματα και τη στιγμή που έχουμε έναν καλπάζοντα πληθωρισμό, πώς είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να μιλάει για τη μεσαία τάξη και να ισχυρίζεται ψευδώς ότι επιστρέφει πίσω όσα παίρνει με φόρους; Πιστεύετε ότι με τα ψίχουλα που μοίρασε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αναστηλώσετε τη μεσαία τάξη;», ανέφερε ο κ. Καζαμίας.

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«Μετά τις προχθεσινές ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, ενενήντα ένας έγιναν οι φόροι και οι εισφορές που μειώνονται από αυτή την Κυβέρνηση. Ε, όπως και να έχει, αυτό δεν το λες και εξόντωση της μεσαίας τάξης!», σχολίασε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: «Προφανώς και αναγνωρίζουμε την ύπαρξη προβλημάτων, προφανώς και αναγνωρίζουμε ότι έχει έρθει μια διεθνής ως προς τον χαρακτήρα της πληθωριστική πίεση, λόγω εξωγενών καταστάσεων. Δεν φταίει πια ο Μητσοτάκης και ο Πιερρακάκης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για την εισβολή, την οποία κάποιοι ίσως να μην αναγνωρίζουν σ’ αυτό το Κοινοβούλιο ή γι’ αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

«Παίρνετε 12 δισεκατομμύρια από τις τσέπες των πολιτών, κυρίως από τη μεσαία τάξη και τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα -γιατί τα παίρνατε μέσω ΦΠΑ, μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η βενζίνη έχει φτάσει τα 2,10 έως 2,20 σήμερα- και δεν κάνετε τίποτα. Τα βλέπετε και φορολογείτε τους πολίτες για να τους γονατίσετε. Γιατί; Διότι κρατάτε τα περισσότερα χρήματα και επιστρέφετε τώρα στη ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμύρια και κάνετε και τους γαλαντόμους! Είναι φοβερό!», σχολίασε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μιλάτε για αιματοβαμμένο πλεόνασμα, κατ’ αρχάς για να προσδιορίσουμε που εδράζεται η πλεονασματική κατεύθυνση. Είναι η προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες σπάνε κάθε ρεκόρ, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία αυτήν τη στιγμή είναι στα μεγαλύτερα της δεδομένα, χάρη σε μία σειρά συστημάτων που μας επιτρέπουν πλέον να χτυπάμε τη φοροδιαφυγή και, προφανώς, θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι εμείς επιδιώκουμε την αποπληρωμή του χρέους της χώρας, εξασφαλίζοντας σε κάθε δισεκατομμύριο, που πρόωρα αποπληρώνουμε, τριάντα εκατομμύρια ευρώ, αποτέλεσμα θετικό γιατί απαλείφονται οι τόκοι. Γιατί εμείς δεν κοιτάμε το σήμερα, κοιτάμε το αύριο, κοιτάμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, κύριε Καζαμία», αντέτεινε ο υφυπουργός Οικονομικών.