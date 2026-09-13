Συνταξιούχοι: 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου χωρίς κριτήρια – Ποιοι τα παίρνουν

Στα 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ ή 60% σε σύγκριση με τα 250 ευρώ που είχαν λάβει οι δικαιούχοι τον Νοέμβριο του 2025. Παράλληλα, διευρύνεται σημαντικά η περίμετρος του μέτρου, με τους ωφελούμενους να φτάνουν πλέον περίπου τα 2,2 εκατομμύρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημαντικότερη αλλαγή που περιλαμβάνεται στα νέα μέτρα της ΔΕΘ είναι ότι η ενίσχυση επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς πρόσθετα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ

Την ετήσια οικονομική ενίσχυση προβλέπεται να λάβουν:

Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος ή της περιουσίας τους.

Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου.

Τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ.

Οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα 400 ευρώ θα είναι καθαρά και αφορολόγητα, ενώ η ενίσχυση αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Οι 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι

Με βάση τα στοιχεία που συνοδεύουν τη νέα ρύθμιση, οι συνολικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751 πολίτες, από περίπου 1,45 εκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2025.

Πρόκειται για αύξηση κατά περίπου 744.500 δικαιούχους, δηλαδή για διεύρυνση της κάλυψης του μέτρου κατά περισσότερο από 50%.

Αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1.779.112 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν συνολικά 712 εκατ. ευρώ.

θα λάβουν συνολικά 712 εκατ. ευρώ. 19.753 συνταξιούχοι ηλικίας 61 έως 65 ετών , οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, αντιστοιχούν σε δαπάνη 8 εκατ. ευρώ.

, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, αντιστοιχούν σε δαπάνη 8 εκατ. ευρώ. 176.578 δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν συνολικά 71 εκατ. ευρώ.

θα λάβουν συνολικά 71 εκατ. ευρώ. 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ αντιστοιχούν σε δαπάνη 69 εκατ. ευρώ.

αντιστοιχούν σε δαπάνη 69 εκατ. ευρώ. 49.570 ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν συνολικά 20 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Πώς αυξήθηκαν ποσό και δικαιούχοι

Τον Νοέμβριο του 2025 είχαν καταβληθεί 250 ευρώ σε 1.452.246 δικαιούχους, με συνολικό κόστος 363 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Απρίλιο του 2026 το ποσό αυξήθηκε στα 300 ευρώ και οι δικαιούχοι έφτασαν τους 1.925.361, με τη σχετική δαπάνη να διαμορφώνεται στα 578 εκατ. ευρώ.

Στην πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου το επίδομα ανεβαίνει στα 400 ευρώ, δηλαδή κατά 100 ευρώ σε σχέση με την πληρωμή του Απριλίου και κατά 150 ευρώ συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες που εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο προέρχονται κυρίως από την κατηγορία των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Αυξήσεις στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, η οποία θα καταβληθεί κοντά στα Χριστούγεννα, προβλέπεται να δοθεί νέα αύξηση με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αύξηση θα δοθεί χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, γεγονός που σημαίνει ότι θα ωφεληθεί το σύνολο των συνταξιούχων.

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, το ποσοστό υπολογίζεται περίπου στο 2,6%, με δημοσιονομικό κόστος 750 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος της αύξησης θα καθοριστεί από τα μακροοικονομικά δεδομένα που θα περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του Νοεμβρίου.

Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί κατά 7,75% το 2023, 3% το 2024 και 2,4% τόσο το 2025 όσο και το 2026. Η σωρευτική αύξηση της τετραετίας ανέρχεται σε 16,4%, ενώ με την αναπροσαρμογή του Ιανουαρίου 2027 εκτιμάται ότι θα πλησιάσει το 19%.