Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου με δάκρυα στα μάτια στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για τη λαϊκή αγρυπνία

Πλήθος κόσμου καταφθάνει από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η σορός του αγαπημένου τραγουδιστή αναμένεται να φτάσει στην εκκλησία μεταξύ 18:00 και 18:30, ενώ η «λαϊκή αγρυπνία» θα αρχίσει στις 19:30 και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

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Η Αγία Τριάδα ήταν η αγαπημένη εκκλησία και ενορία του καλλιτέχνη, στην περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ήταν επιθυμία της οικογένειάς του να δοθεί η δυνατότητα σε φίλους και θαυμαστές να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Το DEBATER είχε δημοσιεύσει από το βράδυ του Σαββάτου την ανακοίνωση της οικογένειας για τη λαϊκή αγρυπνία, η οποία πραγματοποιείται ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης στη μνήμη του. (Παναγόπουλος Γιάννης / Eurokinissi)

Κιγκλιδώματα, σκηνές και ασθενοφόρο σε ετοιμότητα

Στην περιοχή έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα λόγω της μεγάλης προσέλευσης που αναμένεται. Έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα και ειδικές σκηνές, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε ετοιμότητα και ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταδίδονται, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι ενδέχεται να περάσουν από την Αγία Τριάδα για να πουν το δικό τους αντίο στον τραγουδιστή.

Από νωρίς, θαυμαστές κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται έξω από τον ναό, αρκετοί κρατώντας λουλούδια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη. (Παναγόπουλος Γιάννης / Eurokinissi)

Ανοιχτή στο κοινό η εξόδιος ακολουθία

Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00, επίσης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

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Μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τις πρώτες πληροφορίες για το τελευταίο αντίο στο «Παιδί της νύχτας».

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(Παναγόπουλος Γιάννης / Eurokinissi)

Αντί στεφάνων, ενίσχυση του Humanity Greece

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του τραγουδιστή.

Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τη λαϊκή αγρυπνία και την προσέλευση του κόσμου θα προστίθενται στο άρθρο.

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Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη