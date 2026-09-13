Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Στόχος η πρώτη θέση» – Το «όχι» στη ΝΔ, η απάντηση στον Τσίπρα και τα μέτρα

Με ξεκάθαρο εκλογικό στόχο την πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και σαφείς αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την παρουσία του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» διήρκεσε τρεις ώρες και τρία λεπτά, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντά συνολικά σε 42 ερωτήσεις για το πολιτικό σκηνικό, την οικονομία, τις συνεργασίες, τα εθνικά θέματα, τη στέγαση, το ιδιωτικό χρέος, το ΕΣΥ και την περιφερειακή ανάπτυξη.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε την κοστολόγηση του προγράμματός του, το οποίο είχε παρουσιάσει το προηγούμενο βράδυ, με αιχμή τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, τις 120 δόσεις και την κατάργηση του 13ώρου.

Παράλληλα, επιχείρησε να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική εναλλακτική, υποστηρίζοντας ότι η επιδιωκόμενη πολιτική αλλαγή προϋποθέτει την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο στόχος δεν είναι η δεύτερη θέση»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τη συζήτηση περί δεύτερης θέσης, παρά τα δεδομένα που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση», ανέφερε, συνδέοντας ευθέως το εκλογικό αποτέλεσμα με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Κατά τον ίδιο, ο ισχύων εκλογικός νόμος καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Για τον λόγο αυτό υποστήριξε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί απλώς μια εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά αλλαγή πολιτικής και διακυβερνητικής κουλτούρας, με έμφαση στη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση των θεσμών.

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Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε απέναντι σε όλα τα σενάρια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα δεν θα ηγούνταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέπεμψε στην ομόφωνη απόφαση των 5.000 συνέδρων του κόμματος, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη στρατηγική «δεν αλλάζει».

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Όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και αγωνίζεται για την απομάκρυνσή της από την κυβέρνηση. Για τα εσωκομματικά της ΝΔ και το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας σημείωσε ότι αυτά αφορούν αποκλειστικά το κυβερνών κόμμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε και κάθε συζήτηση για συνεργασία με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η πιθανή ίδρυσή του αφορά τη Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ.

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Διαβάστε αναλυτικά τι είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Πότε άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με την Αριστερά

Διαφορετική ήταν η απάντησή του για πιθανές συνεργασίες με δυνάμεις της Αριστεράς.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναγνώρισε ότι μια συνεργασία της Σοσιαλδημοκρατίας με την Αριστερά είναι πολιτικά λογική, επισήμανε όμως ότι «η Αριστερά δεν είναι μία».

Έθεσε ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη κοινών θέσεων στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στην παραγωγή και στο κοινωνικό κράτος. Παρέπεμψε, μάλιστα, στα παραδείγματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου έχουν υπάρξει κυβερνητικές συνεργασίες ανάμεσα σε σοσιαλδημοκρατικές και αριστερές δυνάμεις.

Για την επόμενη ημέρα των εκλογών απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένους δυνητικούς κυβερνητικούς εταίρους, δηλώνοντας ότι οι συσχετισμοί και οι δυνατότητες συνεργασίας θα καθοριστούν από τη λαϊκή ετυμηγορία.

Η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε υποστηρίξει κατά τη δική του συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ ότι επέστρεψε για να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πολιτικό κενό δημιουργήθηκε από τη μεγάλη εκλογική ήττα του κόμματος του οποίου ηγούνταν ο Αλέξης Τσίπρας. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές και ότι, από τη θέση αυτή, ανέδειξε υποθέσεις και άσκησε θεσμικό έλεγχο στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων του πρώην πρωθυπουργού, αναφερόμενος στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και στη φορολόγηση των μερισμάτων κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Για τη σχέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ σημείωσε ότι πρόκειται για ανταγωνιστικές πολιτικές δυνάμεις, χωρίς να μπει σε συζήτηση για μελλοντικό διάλογο. «Δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα», ανέφερε.

Η κοστολόγηση του προγράμματος

Απαντώντας στην κριτική για το κόστος των εξαγγελιών, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα.

Σύμφωνα με τα ποσά που παρουσίασε:

Η δεύτερη φάση της 13ης σύνταξης , με ορίζοντα το 2030, κοστολογείται στα 840 εκατ. ευρώ .

, με ορίζοντα το 2030, κοστολογείται στα . Η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους υπολογίζεται σε 1,27 δισ. ευρώ .

στους δημοσίους υπαλλήλους υπολογίζεται σε . Το νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους κοστολογείται στα 540 εκατ. ευρώ .

για τους χαμηλοσυνταξιούχους κοστολογείται στα . Η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας υπολογίζεται στα 400 εκατ. ευρώ σε βάθος τετραετίας .

. Η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις, από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ τζίρο, χαρακτηρίστηκε δημοσιονομικά ουδέτερη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να κατατεθεί το πρόγραμμα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ζήτησε, ωστόσο, η αξιολόγηση να μην περιορίζεται στη λογιστική αποτίμηση κάθε μέτρου, αλλά να εξετάζει και τις επιπτώσεις του στην οικονομία, στις επενδύσεις και στην κοινωνική συνοχή.

Εργασία, ακρίβεια και φορολογία

Στο πεδίο της εργασίας επανέλαβε τη δέσμευση για κατάργηση του 13ώρου, πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης γνώσης.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα σε περιόδους έντονης ακρίβειας.

Για να περάσουν οι μειώσεις στις τελικές τιμές, πρότεινε προηγούμενη καταγραφή των τιμών, αιφνιδιαστικούς ελέγχους και πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις δεν μεταφέρουν το φορολογικό όφελος στον καταναλωτή.

Παρουσίασε ακόμη την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ελέγχους σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη δημιουργία αυτόματου μηχανισμού φορολόγησης υπερκερδών όταν εντοπίζονται έκτακτα κέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές.

Κόκκινα δάνεια, πρώτη κατοικία και 120 δόσεις

Κεντρικό σημείο της συνέντευξης αποτέλεσε και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση για προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010 και για αναγνώριση του δικαιώματος του συνεργάσιμου δανειολήπτη να εξαγοράζει το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί ή επαναπωληθεί από κάποιο fund.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης:

Η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις , με μείωση τόκων και προσαυξήσεων.

, με μείωση τόκων και προσαυξήσεων. Αυστηρότεροι κανόνες για funds και servicers.

Ειδική λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με τα δύο τρίτα της συναλλαγματικής επιβάρυνσης να αναλαμβάνονται από τις τράπεζες και το ένα τρίτο από τον δανειολήπτη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διευκρίνισε ότι η προστασία θα αφορά πολίτες που αποδεδειγμένα προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν ή να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και όχι στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Στέγαση: Κλειστά σπίτια, ενοίκια και Golden Visa

Για τη στεγαστική κρίση υποστήριξε ότι απαιτείται ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς κατοικιών και επιβολή κανόνων στην αγορά ακινήτων.

Πρότεινε νέα πολεοδομικά σχέδια για τη μείωση του κόστους γης, καταγραφή των κλειστών κατοικιών και χρηματοδοτικά κίνητρα για την ανακαίνισή τους. Ως αντάλλαγμα, τα ακίνητα θα εντάσσονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δεξαμενή κοινωνικής κατοικίας, με χαμηλότερα ενοίκια για νέους, ζευγάρια και εργαζομένους που υπηρετούν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, μίλησε για πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης και για δημοτικές μελέτες φέρουσας ικανότητας, βάσει των οποίων θα καθορίζονται τα όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για τη Golden Visa ανέφερε ότι, σε περίπτωση ανανέωσης άδειας υπό κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, το συγκεκριμένο ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά μόνο για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια ενοικίαση.

Παραγωγικό μοντέλο και επιχειρήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο έναν όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, με δύο πυλώνες: την Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, στο οποίο θα ενταχθεί και το Υπερταμείο.

Στόχος, όπως είπε, είναι η μόχλευση κεφαλαίων για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, σε συνδυασμό με 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, φορολογικά κίνητρα, ταχύτερες αποσβέσεις επενδύσεων και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Έδωσε έμφαση στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στα δίκτυα, στον σιδηρόδρομο και στα πάρκα καινοτομίας, ώστε οι νέες επιχειρηματικές ιδέες να συνδέονται ευκολότερα με χρηματοδότηση και διεθνείς αγορές.

Για το δημόσιο χρέος υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει να το μειώνει, χωρίς όμως να αυξάνει παράλληλα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές, φορολογουμένους και συνταξιούχους.

Διαφάνεια και δημόσιες συμβάσεις

Για τον περιορισμό της σπατάλης εξήγγειλε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να εντοπίζονται εγκαίρως φωτογραφικοί όροι, υπερκοστολογήσεις, τεχνικές κατατμήσεις έργων και διαγωνισμοί χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό.

Παράλληλα, πρότεινε πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις –με εξαίρεση τους μικρούς δήμους– και ενίσχυση της «Διαύγειας», ώστε να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση για τη διαχείριση κάθε ευρώ του Δημοσίου.

Υποκλοπές: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε σε υψηλούς τόνους την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator, δηλώνοντας ότι ο δικαστικός του αγώνας συνεχίζεται.

Αναφέρθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη δικαστική εξέλιξη που αφορά ιδιώτες συνδεόμενους με το Predator και στην προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Η υπόθεση δεν έχει κλείσει», τόνισε, προσθέτοντας ότι μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα ακολουθήσουν νέες θεσμικές και δημόσιες ενέργειες.

Ελληνοτουρκικά και «νέο Ελσίνκι»

Στα ελληνοτουρκικά ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τα «ήρεμα νερά» επικοινωνιακό κατασκεύασμα και επανέφερε την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.

Το σχέδιο που περιέγραψε προβλέπει σύνδεση της αναβάθμισης της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας με συγκεκριμένες δεσμεύσεις σεβασμού του διεθνούς δικαίου και ενεργοποίηση αυτόματων κυρώσεων όταν παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αδιανόητη την εξαγωγή ευρωπαϊκών όπλων προς την Τουρκία όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli και υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση αυτής της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου ζήτησε από τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και ολοκλήρωσης του έργου.

Αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν την είχε ψηφίσει, επικαλούμενο ενστάσεις για τα ζητήματα της ιθαγένειας, της γλώσσας και της πλήρους εφαρμογής του γεωγραφικού προσδιορισμού έναντι όλων.

Αγροτικός τομέας και περιφερειακή ανάπτυξη

Για τον πρωτογενή τομέα πρότεινε τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση, την καινοτομία και τις εξαγωγές προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Μίλησε για παραχώρηση γης, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ενεργειακές κοινότητες, νέα συνεταιριστικά σχήματα, μικρά έργα διαχείρισης υδάτων και περισσότερες διμερείς συμφωνίες για την κάλυψη των αναγκών σε εργατικά χέρια.

Τάχθηκε κατά της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις ευρύτερες λειτουργίες και ανάγκες του οργανισμού.

Για τη Δυτική Μακεδονία έκανε λόγο για άναρχη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση. Υποστήριξε τη σταδιακή πράσινη μετάβαση, σε συνδυασμό με παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση, στον πρωτογενή τομέα και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Το σχέδιο για το ΕΣΥ

Στην Υγεία ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία νέου υγειονομικού χάρτη, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τα δημογραφικά δεδομένα, τη γήρανση του πληθυσμού και τα δίκτυα μεταφορών κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, καθώς και στην αξιοποίηση της τηλεϊατρικής.

Πρότεινε ακόμη οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, κάνοντας λόγο για σοβαρή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Ακροδεξιά, Ευρώπη και απόδημος Ελληνισμός

Για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη υποστήριξε ότι η απάντηση πρέπει να είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί μηδενική ανοχή απέναντι σε ακροδεξιές και νεοναζιστικές αντιλήψεις, ενώ απέδωσε την κανονικοποίηση τέτοιων δυνάμεων και στη μετακίνηση στελεχών τους προς κόμματα εξουσίας.

Για τον απόδημο Ελληνισμό δεσμεύτηκε για επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έθεσε ως προτεραιότητες τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και την αξιοποίηση της επιρροής των Ελλήνων του εξωτερικού.

«Δεν κοιτώ την επόμενη ημέρα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να απαντήσει τι θα πράξει προσωπικά εάν το ΠΑΣΟΚ δεν πετύχει τον εκλογικό στόχο της πρώτης θέσης.

Δήλωσε ότι δεν κοιτάζει την επόμενη ημέρα των εκλογών, επειδή τότε δεν θα κριθεί το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά η πορεία της χώρας.

Απάντησε επίσης στην κριτική ότι δεν διαθέτει το απαιτούμενο επικοινωνιακό χάρισμα, λέγοντας ότι δεν έχει «το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατύ χαμόγελο» ούτε «ταλέντα υποκριτικής». Ως βασικό πολιτικό πλεονέκτημά του παρουσίασε την προσωπική του διαδρομή και την κοινωνική αξιοπιστία.

Κλείνοντας, απέρριψε τα σενάρια για εσωτερικές ρωγμές στο ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει όργανα, πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία.

«Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο θα δώσει τη μάχη. Ενωμένο θα κερδίσει», ήταν το μήνυμά του μετά την τρίωρη συνέντευξη Τύπου.