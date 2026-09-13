Θεσσαλονίκη: Τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και Uzi για τουρκική εγκληματική οργάνωση – Δύο συλλήψεις

Σημαντική υπόθεση διακίνησης βαρέος οπλισμού, ο οποίος σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία επρόκειτο να παραδοθεί σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας, ενώ ανάμεσα στα όπλα που κατασχέθηκαν βρίσκονται ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και σε βάρος του εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL Τουρκίας.

Τους εντόπισαν να βγαίνουν από αποθήκη

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η επιχείρηση οργανώθηκε στο πλαίσιο πληροφοριών και έρευνας για επικείμενη διακίνηση βαρέος οπλισμού στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό, σύμφωνα με την Αστυνομία, την παράδοσή του σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή στελεχών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας μία χάρτινη συσκευασία και μία σακούλα.

Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το πολεμικό τυφέκιο, το Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

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Ο 30χρονος επιχείρησε να διαφύγει

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο 30χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν σε κοντινή απόσταση, προχωρώντας στη σύλληψή του.

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Ακολούθησαν έρευνες στον αποθηκευτικό χώρο, σε κατοικίες και οχήματα, καθώς και έλεγχος των αντικειμένων που είχαν στην κατοχή τους οι κατηγορούμενοι.

Το τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και το Uzi

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

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Ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή χωρίς κοντάκι, τυλιγμένο με μαύρο νάιλον και διαφανή κολλητική ταινία.

Ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi .

. Ένας άδειος γεμιστήρας του υποπολυβόλου.

Ένας άδειος γεμιστήρας του πολεμικού τυφεκίου.

Μία διόπτρα.

Ένα κοντάκι πολεμικού τυφεκίου, επίσης τυλιγμένο με μαύρο νάιλον και κολλητική ταινία.

Μία μαύρη σακούλα με 33 φυσίγγια .

. Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Τριάντα δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος.

Δύο ζεύγη κρατικών πινακίδων επιβατηγών αυτοκινήτων.

Δύο πομποδέκτες UHF.

Ένα διαβατήριο που είχε εκδοθεί από ελληνικές Αρχές.

Ο οπλισμός και τα υπόλοιπα πειστήρια θα εξεταστούν εργαστηριακά, στο πλαίσιο της έρευνας για την προέλευση, τη διαδρομή και τον τελικό προορισμό τους.

Στη δικογραφία και έγκλειστος 49χρονος

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο συλληφθέντων και του 49χρονου Τούρκου κρατουμένου.

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Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν, κατά περίπτωση, διακεκριμένη οπλοκατοχή, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και απείθεια, σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι σε βάρος του 49χρονου εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Οι τουρκικές Αρχές τον αναζητούν προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών για απάτη κατ’ εξακολούθηση, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαπράχθηκε με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διαφορετικά αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τα πρόσωπα που θα παραλάμβαναν τον οπλισμό και τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις τους συνεχίζεται.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.