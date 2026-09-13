Ελληνικά ομόλογα: Η Ελλάδα κρατά άμυνες στη διεθνή θύελλα – Το «όπλο» του χρέους

Ισχυρότερες άμυνες απέναντι στη νέα αναταραχή των διεθνών αγορών κρατικών ομολόγων εμφανίζει η Ελλάδα, με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την έντονα πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους να περιορίζουν την άνοδο του κόστους δανεισμού της.

Η χώρα δεν μένει ανεπηρέαστη από το παγκόσμιο κύμα αύξησης των αποδόσεων. Ωστόσο, η πίεση που καταγράφεται στο ελληνικό 10ετές είναι μικρότερη από εκείνη που δέχονται μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων διεθνώς έχουν φτάσει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο δεκαετίες, με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τη δυναμική του παγκόσμιου χρέους.

Στο 4,24% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης μέσα σε έναν μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,24%.

Η αύξηση ήταν μικρότερη σε σχέση με εκείνες που σημειώθηκαν:

στη Γαλλία , όπου η απόδοση ενισχύθηκε κατά 46 μονάδες βάσης, στο 4,44%,

, όπου η απόδοση ενισχύθηκε κατά 46 μονάδες βάσης, στο 4,44%, στην Ιταλία , όπου αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης, στο 4,38%,

, όπου αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης, στο 4,38%, στη Βρετανία, όπου σημείωσε άνοδο 41 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο 5,37%.

Στη Γερμανία, το 10ετές ομόλογο αναφοράς της Ευρωζώνης κατέγραψε μικρότερη μηνιαία αύξηση, κατά 34 μονάδες βάσης, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στο 3,5%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.

Η εικόνα δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διεθνείς συνθήκες, αλλά η δημοσιονομική της πορεία λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στις ισχυρότερες πιέσεις.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τη DBRS

Καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των ελληνικών τίτλων διαδραματίζει η σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Morningstar DBRS αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές της ελληνικής πιστοληπτικής αξιολόγησης, επιβεβαιώνοντας τη βαθμίδα BBB.

Ο καναδικός οίκος εκτιμά ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να υποχωρεί αισθητά τα επόμενα χρόνια, χάρη στην αναπτυξιακή δυναμική, στα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και στις πρόωρες αποπληρωμές χρέους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, η πτωτική τροχιά του και η ευνοϊκή διάρθρωσή του ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Πρόσφατα, άλλωστε, η Ελλάδα πέρασε το «stress test» του ESM για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της αναταραχής

Βασική εστία της διεθνούς αναστάτωσης αποτελεί η αμερικανική αγορά ομολόγων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ άγγιξε την Πέμπτη το 5%, ενώ εκείνη του 30ετούς τίτλου εκτινάχθηκε στο 5,3%, στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν σε υψηλό 19 ετών, σύμφωνα με σχετικό δείκτη του Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανησυχία των επενδυτών συνδέεται με τα επίμονα ελλείμματα του αμερικανικού προϋπολογισμού, τα οποία το 2026 κινούνται κοντά στο 6% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έφτασε τα 40 τρισ. δολάρια, αντιστοιχώντας περίπου στο 126% του ΑΕΠ, ενώ η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει ανέλθει στα 32 τρισ. δολάρια.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους έχουν ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια μέσα στο 2026, αποτελώντας πλέον ένα από τα μεγαλύτερα κονδύλια του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα περιορίσει σταδιακά το βάρος του χρέους. Η άνοδος των αποδόσεων, ωστόσο, αποτυπώνει τον έντονο προβληματισμό των αγορών.

Στο στόχαστρο Γαλλία και Βρετανία

Δημοσιονομικές και πολιτικές ανησυχίες πιέζουν παράλληλα τη Γαλλία και τη Βρετανία, οι οποίες δαπανούν πλέον περισσότερα για τόκους εξυπηρέτησης του χρέους τους από όσα διαθέτουν για την άμυνα.

Στη Βρετανία, το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 4,3% του ΑΕΠ το 2025, ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται κοντά στο 94% του ΑΕΠ.

Στη Γαλλία, οι αγορές ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέου πολιτικού αδιεξόδου γύρω από την ψήφιση του προϋπολογισμού, πριν από τις εκλογές της ερχόμενης άνοιξης.

Η πολιτική αστάθεια που ακολούθησε τις εκλογές του 2024, σε συνδυασμό με έλλειμμα κοντά στο 5% του ΑΕΠ και χρέος που πλησιάζει το 120%, έχει οδηγήσει τους επενδυτές σε αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στους γαλλικούς τίτλους.

Το ενεργειακό σοκ φέρνει υψηλότερα επιτόκια

Η επανάληψη των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο και το αδιέξοδο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι το ενεργειακό σοκ θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Οι αγορές αναμένουν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν αυστηρή στάση ή θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, προκειμένου να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε στις 10 Σεπτεμβρίου τα τρία βασικά επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης, με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,5%. Ήταν η δεύτερη αύξηση μέσα στο 2026.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ τοποθετούν τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 3% για το 2026, στο 2,5% για το 2027 και στο 2,1% για το 2028.

Αυξημένες πιθανότητες αποδίδουν οι αγορές και σε μία νέα αύξηση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία έχει διατηρήσει το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,5%-3,75% από τις αρχές του έτους.

Στην αγορά ομολόγων και τα δισεκατομμύρια της AI

Ένας ακόμη παράγοντας που εντείνει την πίεση στις κεφαλαιαγορές είναι η μαζική στροφή των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης στον δανεισμό μέσω ομολόγων.

Οι επενδύσεις για υποδομές, κέντρα δεδομένων και ενεργειακές ανάγκες απαιτούν χρηματοδότηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αυξημένη προσφορά εταιρικών τίτλων ανταγωνίζεται τα κρατικά ομόλογα για τα διαθέσιμα κεφάλαια των επενδυτών και συμβάλλει στη διατήρηση των αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα διατηρεί ένα σχετικό πλεονέκτημα χάρη στην αποκλιμάκωση του χρέους και στη δημοσιονομική της επίδοση. Η αντοχή της, πάντως, δεν συνεπάγεται πλήρη προστασία από μία παρατεταμένη διεθνή άνοδο των επιτοκίων.

Όλες οι ειδήσεις για τα ελληνικά ομόλογα.