Με άνοδο έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρά τον κίνδυνο δημοσιονομικής παράλυσης

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τον κίνδυνο δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 81,82 μονάδων (+0,18%), στις 46.397,89 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 68,85 μονάδων (+0,31%), στις 22.660,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,25 μονάδων (+0,41%), στις 6.688,46 μονάδες.